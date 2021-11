'Dalla Carta di Firenze al Copyright: diritti e tutele del lavoro autonomo', seminario a Palermo

'Dalla Carta di Firenze al Copyright: diritti e tutele del lavoro autonomo', l'11 dicembre seminario a Palermo

Evento di formazione di Assostampa Sicilia dedicato ai giornalisti collaboratori freelance e precari. Con i rappresentanti del sindacato regionale anche Mattia Motta, segretario generale aggiunto Fnsi e presidente Clan, e Lorenzo Basso della Giunta esecutiva. Appuntamento alle 9 a Palazzo delle Aquile, sede del Comune.

"Attività dei giornalisti indipendenti" è la denominazione ufficiale che individua l'attività economica della libera professione giornalistica, quella cioè del collaboratore di una testata che presta la sua attività come lavoratore autonomo. Il giornalista che svolge oggi in Italia da "freelance worker", la professione intellettuale ordinistica individuata dallo specifico codice ATECO 90.03.01, troppo spesso subisce situazioni di sfruttamento e precarizzazione che riguardano l'equo compenso, il forte ritardo nei pagamenti, gli incarichi di collaborazione assegnati non in forma scritta, l'essere costretto a prestare lavoro subordinato mascherato da lavoro autonomo, non da redattore assunto ma come "redattore aggiunto", eterno precario.



Muove da queste premesse l'Associazione Siciliana della Stampa per presentare l'evento di formazione dedicato ai giornalisti collaboratori freelance e precari in programma per l'11 dicembre a Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo.



Quattro ore di corso per esaminare, a 10 anni dall'approvazione, l'attualità delle prescrizioni della "Carta di Firenze", testo deontologico dell'Ordine dei giornalisti, ed approfondire in che modo la sua applicazione venga rafforzata e debba operare in coerenza con le norme e tutele che disciplinano il settore del lavoro giornalistico autonomo: legge 233/2012, legge 27/2012, copyright, i contratti collettivi di lavoro tra cui il recente contratto Fnsi-Anso-Fisc, gli organismi sindacali locali (Assostampa, Cdr, Commissione lavoro autonomo e Coordinamenti dei collaboratori per testata).



Ad affrontare queste tematiche saranno i relatori Mattia Motta, segretario generale aggiunto della Fnsi e presidente della Commissione nazionale lavoro autonomo; Lorenzo Basso, componente della Giunta esecutiva della Federazione nazionale della Stampa italiana; Roberto Ginex, segretario regionale dell'Associazione Siciliana della Stampa; Dario Fidora, componente della Commissione lavoro autonomo nazionale della Fnsi; Tiziana Tavella, componente dell'Assemblea lavoro autonomo nazionale della Fnsi; Roberto Gueli, presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia.



L'evento formativo, promosso dall'Associazione Siciliana della Stampa, è gratuito e si svolgerà dalle 9 alle 13 nella Sala delle lapidi di Palazzo delle Aquile a Piazza Pretoria. Ai giornalisti presenti, 50 al massimo, verranno riconosciuti 6 crediti formativi deontologici, previa iscrizione sul portale Sigef dell'Ordine nazionale dei giornalisti (sezione "Enti Terzi").



