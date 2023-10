Francesco Lo Voi (ImagoEconomica/Fnsi)

03 Ott 2023

Ddl Nordio, Lo Voi: «Le norme sulle intercettazioni violano il diritto di cronaca»

Il Capo della Procura di Roma in audizione in Commissione Giustizia del Senato: «La stretta sulla pubblicazione degli atti limiterebbe la libertà di stampa».

«Gli articoli 114 e 116» del ddl Nordio sulla Giustizia «non c'è dubbio che possano realizzare una grave limitazione per il diritto di cronaca e per la libertà di stampa». A dichiararlo, nel corso della sua audizione in Commissione Giustizia del Senato è il Capo della Procura di Roma Francesco Lo Voi.



«La stampa - osserva - non avrebbe più alcun canale ufficiale trasparente e pubblico per essere informata. E il rischio è che si ricorrerebbe ad altri canali meno trasparenti. Meglio un giornalista che venga a chiedere ufficialmente gli atti, che altri che si aggirano per i corridoi acchiappando questo o quell'altro...». (Ansa, 3 ottobre 2023)