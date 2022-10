La locandina dell'incontro (particolare)

19 Ott 2022

'Diamo voce alle donne iraniane', il 24 ottobre incontro in Fnsi

L'evento, realizzato in collaborazione con le Cpo di Fnsi, Ordine dei giornalisti e Usigrai e con le associazioni Giulia Giornaliste e Articolo21, vuole, fra l'altro, «garantire una costante scorta mediatica con l'obiettivo di non spegnere i riflettori su quanto accade in Iran». Appuntamento in sala Tobagi dalle 16.30.

Lunedì 24 ottobre 2022, a partire dalle 16.30, la sala Walter Tobagi della Federazione nazionale della Stampa italiana ospita l'incontro-dibattito dal titolo "Diamo voce alle donne iraniane. Per i diritti e per la libertà". L'evento, realizzato in collaborazione con le Commissioni pari opportunità di Fnsi, Ordine dei giornalisti e Usigrai e con le associazioni Giulia Giornaliste e Articolo21, «vuole essere di vicinanza e solidarietà a queste donne indomite e coraggiose al fine di garantire una costante scorta mediatica con l'obiettivo di non spegnere i riflettori su quanto accade in Iran», anticipano gli organizzatori.



«La feroce repressione del regime iraniano, dopo l'uccisione della giovane Masha Amini da parte della polizia morale perché non aveva indossato l'hijab in modo appropriato, non ferma le proteste in tutto il Paese. A un mese di distanza – si legge su articolo21.org –, le manifestazioni contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne non sembrano voler retrocedere. Ormai la protesta non riguarda più solo il velo islamico ma si è estesa alla richiesta dei basilari diritti umani negati alle donne e non solo, dalla Rivoluzione Islamica del 1979 ad oggi».



All'incontro è prevista la partecipazione, fra gli altri, di Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della Fnsi; Carlo Bartoli, presidente Cnog; Guido D'Ubaldo, presidente Odg Lazio; Elisa Marincola, portavoce di Articolo21; Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia; Mimma Caligaris, presidente della Cpo Fnsi e componente del Gender Council della Ifj; Roberta Lisi per Giulia Giornaliste; Roberta Balzotti della Cpo Usigrai.



Modera la giornalista Tiziana Ciavardini. Interverrà in collegamento l'avvocata e scrittrice iraniana Shirin Ebadi, premio Nobel per la Pace 2003, intervistata da Lucia Goracci. Sarà presente una delegazione di ragazze e ragazzi appartenenti alla comunità iraniana di Roma e verranno proiettati messaggi di solidarietà alle donne iraniane di personaggi del mondo accademico, dell'informazione e dello spettacolo.



L’evento sarà seguito e registrato da Radio Radicale e trasmesso in diretta sui portali web https://www.eurocomunicazione.com e https://www.eurocomunicazione.eu e sulle pagine social di Eurocomunicazione.



L'elenco delle adesioni (in aggiornamento) è pubblicato sul sito web dell'associazione Articolo21.