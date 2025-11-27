CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Dichiarazione dei redditi, disponibili i documenti di Casagit Salute
Casagit 07 Apr 2026

Dichiarazione dei redditi, disponibili i documenti di Casagit Salute per il 730/2026

La certificazione dei contributi versati e delle spese rimborsate e già trasmesse dalla Cassa all'Agenzia delle Entrate in riferimento al 2025 è disponibile nella sezione 'Documenti' dell'Area riservata del sito web.

Con significativo anticipo rispetto al 2025, da martedì 7 aprile 2026, nella sezione 'Documenti' dell'Area riservata all'interno del sito, è disponibile la Certificazione relativa ai contributi versati e alle spese rimborsate e già trasmesse da Casagit Salute all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione del 730 precompilato.

Sempre in Area riservata è pubblicato il 'Riepilogo spese mediche per anno di competenza' riferito ai soci titolari e ai loro familiari. È inoltre possibile consultare ed eventualmente scaricare le singole distinte di liquidazione all'interno di ciascuna pratica nella sezione 'Rimborsi'.

Si tratta di documenti che costituiscono un utile supporto da presentare ai commercialisti o ai Centri di assistenza fiscale (Caf) al momento della compilazione della prossima dichiarazione dei redditi. Alla pagina del sito dedicata ai vantaggi fiscali dell'iscrizione a Casagit Salute è, infine, a disposizione un prospetto dei trattamenti fiscali applicabili ai contributi e alle spese sanitarie.

Come sempre, gli uffici di Casagit Salute sono a disposizione dei soci per gestire esigenze particolari. (Da: casagitsalute.it)

Foto: Immagine di pressfoto su Freepik.

@fnsisocial
Casagit
23 Feb 2026
Vivere più a lungo, in buona salute: tavola rotonda in Casagit
Casagit
18 Feb 2026
Casagit, via libera al nuovo piano sanitario dedicato a giornalisti pubblicisti e freelance
Casagit
18 Feb 2026
Casagit Salute, sottoscritta convenzione con la Libera Università di Bolzano
 Le altre news

Articoli correlati

Associazioni07 Mar 2026
Equo compenso, Costante a Messina: «Pronti ad attuare tutte le azioni per impedire tabelle al ribasso»
Iniziative19 Feb 2026
'Lo stato del giornalismo italiano', un sistema da rivedere
Appuntamenti13 Feb 2026
'Lo stato del giornalismo italiano', il 19 febbraio dibattito alla Sapienza
Appuntamenti03 Feb 2026
'Senza. Del dolore e dell'amore', il 19 febbraio in Fnsi presentazione del libro di Gaetano Perricone
Ungp05 Dic 2025
Invalidità e disabilità dei giornalisti, grande partecipazione al corso Ungp in sala Tobagi
Fnsi27 Nov 2025
Fnsi in piazza per il rinnovo del contratto Fieg. Il 28 novembre giornalisti in sciopero «perché il nostro lavoro vale»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
Fascistissima
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits