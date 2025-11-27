Dichiarazione dei redditi, disponibili i documenti di Casagit Salute

07 Apr 2026

Dichiarazione dei redditi, disponibili i documenti di Casagit Salute per il 730/2026

La certificazione dei contributi versati e delle spese rimborsate e già trasmesse dalla Cassa all'Agenzia delle Entrate in riferimento al 2025 è disponibile nella sezione 'Documenti' dell'Area riservata del sito web.

Con significativo anticipo rispetto al 2025, da martedì 7 aprile 2026, nella sezione 'Documenti' dell'Area riservata all'interno del sito, è disponibile la Certificazione relativa ai contributi versati e alle spese rimborsate e già trasmesse da Casagit Salute all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione del 730 precompilato.



Sempre in Area riservata è pubblicato il 'Riepilogo spese mediche per anno di competenza' riferito ai soci titolari e ai loro familiari. È inoltre possibile consultare ed eventualmente scaricare le singole distinte di liquidazione all'interno di ciascuna pratica nella sezione 'Rimborsi'.



Si tratta di documenti che costituiscono un utile supporto da presentare ai commercialisti o ai Centri di assistenza fiscale (Caf) al momento della compilazione della prossima dichiarazione dei redditi. Alla pagina del sito dedicata ai vantaggi fiscali dell'iscrizione a Casagit Salute è, infine, a disposizione un prospetto dei trattamenti fiscali applicabili ai contributi e alle spese sanitarie.



Come sempre, gli uffici di Casagit Salute sono a disposizione dei soci per gestire esigenze particolari. (Da: casagitsalute.it)



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