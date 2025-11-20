I vertici di Casagit Salute

18 Feb 2026

Casagit, via libera al nuovo piano sanitario dedicato a giornalisti pubblicisti e freelance

L'ok nella riunione del Cda di mercoledì 18 febbraio 2026. Previste specifiche agevolazioni per i nuovi soci (l'adesione è individuale e riservata agli iscritti all'Ordine professionale), con la possibilità di iscrivere anche i familiari.

Il Cda di Casagit Salute ha approvato, nella riunione di mercoledì 18 febbraio 2026, un nuovo piano sanitario dedicato a giornalisti pubblicisti e freelance. Il piano, ad adesione individuale e riservato ai giornalisti iscritti all’Ordine professionale, prevede un contributo annuo da parte dell’aderente di 600 euro, a fronte del quale i nuovi soci potranno beneficiare di alcune misure di sostegno, ad esempio, per l’acquisto di occhiali e/o lenti, per cure odontoiatriche di base, un rimborso per le sedute psicologiche.



Previsti anche il rimborso totale del ticket versato al servizio sanitario nazionale per visite ed esami diagnostici, l’assistenza h24 per 7 giorni a settimana e la copertura in caso di emergenze, anche all’estero, oltre a una serie di interventi specificati nell'apposito Nomenclatore tariffario in via di pubblicazione sul sito web di Casagit Salute.



I nuovi soci pubblicisti e freelance avranno anche la possibilità di iscrivere il coniuge o convivente e i figli fino a 35 anni.



Con il via libera in Consiglio di amministrazione, Casagit dà dunque vita ad un nuovo strumento a disposizione dei colleghi giornalisti che tiene conto della natura discontinua dell'attività lavorativa dei pubblicisti e dei freelance, offrendo soluzioni di coperture sanitarie dedicate, flessibili ed economicamente accessibili che al contempo garantiscono livelli di tutela più competitivi rispetto a quelli reperibili sul mercato, il tutto con un occhio alla sostenibilità dei conti della Cassa. (mf)