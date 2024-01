Italo D’Amico (Foto: ficsf.it)

15 Gen 2024

È morto Italo D’Amico. Il cordoglio dell’Assostampa ligure

Giornalista pubblicista, per molti anni aveva ricoperto incarichi negli organismi di categoria.

«L'Associazione Ligure dei Giornalisti esprime profondo cordiglio per la scomparsa del collega Italo D'Amico che per molti anni ha ricoperto incarichi negli organismi di categoria». Lo si legge in un comunicato diffuso dal sindacato regionale lunedì 15 gennaio 2024. La nota prosegue ricordando la figura del collega scomparso: «D'Amico, professore di lettere, pubblicista, aveva scritto fino dalla seconda metà degli anni Sessanta per il Corriere Mercantile e la Gazzetta del Lunedì. Ai famigliari giungano le sentite condoglianze dell'Assostampa ligure».