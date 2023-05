Il sottosegretario all'Editoria, Alberto Barachini (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

30 Mag 2023

Editoria, la Fnsi ha incontrato il sottosegretario Barachini

Fra i temi affrontati, martedì 30 maggio 2023, il rifinanziamento dei prepensionamenti, i nuovi contratti con le agenzie di stampa, l'equo compenso per i giornalisti, la necessità di un quadro normativo adeguato ai tempi.

Una delegazione della Federazione nazionale della Stampa italiana, composta dalla segretaria generale Alessandra Costante, dal segretario aggiunto vicario Domenico Affinito e dal direttore Tommaso Daquanno, ha incontrato oggi il sottosegretario all'Editoria, Alberto Barachini, per affrontare alcuni dei temi più pressanti per la categoria.



Tra questi il rifinanziamento dei prepensionamenti e i nuovi contratti con le agenzie di stampa. Temi sui quali il sottosegretario ha mostrato disponibilità e ascolto.



«Al sottosegretario, e quindi al governo, è stata anche rappresentata l'esigenza di avere per i giornalisti italiani un quadro normativo adeguato ai tempi, che rappresenti e sostenga l'evoluzione dell'informazione in tutti i suoi settori, così come di affrontare il tema dell'equo compenso», ha evidenziato Costante.