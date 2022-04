Giornalisti in assemblea sotto la sede del Resto del Carlino a Bologna (Foto: Ottobre 2019)

03 Apr 2022

Editoriale Nazionale, giornalisti in sciopero contro nuovi tagli. La Fnsi al fianco dei colleghi

Astensione del lavoro, domenica 3 aprile, «dopo la decisione dell'azienda di impoverire i fascicoli di cronaca nazionale, sportivi e di cronaca locale», denunciano i Cdr di Qn, Quotidiano.net, il Resto del Carlino, la Nazione e Il Giorno, che annunciano per i prossimi giorni altre forme di manifestazione e di lotta.

Sciopero dei giornalisti del gruppo Editoriale Nazionale domenica 3 aprile 2022. Lo annuncia, in una nota, il Coordinamento dei Comitati di redazione di Qn, Quotidiano.net, il Resto del Carlino, la Nazione e Il Giorno dopo la decisione dell'azienda di «tagliare drasticamente la foliazione del lunedì, impoverendo i fascicoli di cronaca nazionale, sportivi e di cronaca locale».



«Nei tavoli con l'azienda – spiegano i rappresentanti sindacali –, i Cdr hanno tentato invano di porre un argine all'ennesimo ridimensionamento dei giornali deciso dall'editore Andrea Riffeser Monti che, non sazio di un piano di crisi che prevede decine di prepensionamenti, di un pesante regime di cassa integrazione del corpo redazionale, chiede ancora sacrifici ai giornalisti riducendo al minimo le presenze domenicali e massacrando il giornale del lunedì, come già avvenuto al Giorno. Tutto questo ingannando i lettori con campagne pubblicitarie fasulle annunciando più pagine quando in realtà vengono più che dimezzate».



I giornalisti dell'Editoriale Nazionale, prosegue il Coordinamento dei Cdr, «sono stanchi di vedere bistrattate testate storiche e radicate da secoli in importanti città da chi pensa solo ai propri tornaconti personali. Per questo motivo lo sciopero impedirà la pubblicazione di giornali ridotti all'osso che i nostri lettori non meritano, non aggiornando anche i siti delle testate. I Cdr organizzeranno altre forme di manifestazione e di lotta nei prossimi giorni».



Al fianco dei giornalisti del gruppo Editoriale Nazionale si schiera la Federazione nazionale della Stampa italiana, pronta a sostenere i colleghi in tutte le iniziative che riterranno necessarie in difesa del lavoro giornalistico, della qualità dei profotti editoriali, del diritto dei cittadini ad essere informati.