08 Giu 2021

Elezioni Casagit Salute 2021, i risultati finali

Eletti gli 80 rappresentanti dei soci ordinari, il rappresentante dei soci ordinari convenzionati aderenti al fondo sanitario integrativo ad adesione individuale e il rappresentante dei soci ordinari convenzionati aderenti al fondo sanitario integrativo ad adesione collettiva.

Concluse le operazioni di voto per le elezioni dei rappresentanti dei soci in Assemblea nazionale della Mutua Casagit Salute. Sul sito web della Cassa sono riportati i risultati finali (tutti i candidati con le preferenze ottenute) dell'elezione degli 80 rappresentanti dei soci ordinari, divisi per consulta, del rappresentante dei soci ordinari convenzionati aderenti al fondo sanitario integrativo ad adesione individuale e del rappresentante dei soci ordinari convenzionati aderenti al fondo sanitario integrativo ad adesione collettiva.



Di seguito uno schema di sintesi con gli eletti.



ABRUZZO

Speranza Donatella (116) Nerone Walter (98).



BASILICATA

Napoli Grazia Maria (58).



CALABRIA

Giannazzo Santa (155) Cambareri Pier Paolo (132).



CAMPANIA

La Penna Maria Rosaria (312) Zaccaria Mario (297) Caporaso Giuseppe (188).



EMILIA ROMAGNA

Cumani Claudio (169) Balestrazzi Marco (126) Cascella Paola (104) Diletti Lucio (96).



FRIULI VENEZIA GIULIA

Girelli Gian Paolo (129) Seu Christian (81).



LAZIO

Antolini Mario (1258) Pacifici Giorgio (802) Chiominto Corrado (779) Innamorati Giovanni (765) Tamburello Stefania (747) Cucurnia Fiammetta (744) Manzocchi Carla (736) Grignetti Francesco (711) Ammirati Raffaella (704) Anastasi Filippo (683) Ambrogi Roberto (679) Berti Laura (668) Di Pillo Simonetta (664) Cadalanu Giampaolo (624) Aristodemo Paola Alessandra (597) Piccolillo Virginia (592) Di Mario Francesco (577) Spirito Giampiero (565) Pelosi Gerardo (564) Massi Carla (564).



LIGURIA

Filippi Guido (157) Fagandini Marco (127).



LOMBARDIA

Golino Elena (901) Gallizzi Stefano (868) Chiesa Fausta (861) Capone Antonello (845) Sapienza Tiziana (827) Pirani Fernanda (825) Velluto Alessandra (816) Martinella Vera Michela (811) Giuliani Gianfranco (809) Costa Paolo (804) Pellizzari Alessandro (796) Capone Francesco (790) Muscau Costantino (776) Spatola Giuseppe (772) D'Amico Paola (738) Montanari Andrea (674) Barsotti Laura (653) Sansonetti Vincenzo (615) Gariboldi Carlo Ercole (613).



MARCHE

Sinibaldi Silvia (82) Frenquellucci Pietro (80).



MOLISE

Carafa Mauro (20).



PIEMONTE

Longhin Diego (219) Vai Carola (195) Cotto Daniela (135).



PUGLIA

Summo Gianfranco (221) Ricco Giuseppe (143).



SARDEGNA

Artizzu Andrea (123) Gaviano Enrico (72).



SICILIA

Farinella Maria Pia Antonietta (184) Raffa Orazio (136) Pullara Massimo (102).



TOSCANA

Manzotti Michele (154) Miglino Giuseppe (138) Catani Gagliani Paola (131).



TRENTINO ALTO ADIGE

Cordellini Ubaldo (129) Malfertheiner Peter (112) Azzolini Luciano (85).



UMBRIA

Chiodini Giampietro (77) Bosi Ilaria (75).



VALLE D'AOSTA

Ferrero Fulvia (17).



VENETO

Bolognani Tiziana (203) Mason Andrea (152) Pertile Mauro (147).



Per il rappresentante dei soci ordinari convenzionati aderenti al fondo sanitario integrativo ad adesione individuale: Caratelli Francesca (57).



Per il rappresentante dei soci ordinari convenzionati aderenti al fondo sanitario integrativo ad adesione collettiva: Fellico Mauro (191).