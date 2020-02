inpgi | 17 Feb 2020 CONDIVIDI:

Elezioni Inpgi 2020, tutti gli eletti

Concluse le operazioni di voto per il rinnovo degli organi statutari dell'Ente, riportiamo la composizione del Consiglio generale e del Collegio sindacale della Gestione principale e del Comitato amministratore e del Collegio sindacale della Gestione separata.

La sede dell'Inpgi

Si sono concluse le operazioni di voto per il rinnovo degli organi statutari della Gestione principale e della Gestione separata dell'Istituto nazionale del previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi).

Riportiamo di seguito i nomi degli eletti negli organi collegiali (50 giornalisti attivi non titolari di pensione diretta e 10 giornalisti pensionati in Consiglio generale; 5 componenti del Comitato amministratore della Gestione separata; 6 Sindaci per la Gestione principale, 3 effettivi e 3 supplenti; 2 Sindaci per la Gestione separata, 1 effettivo e 1 supplente).

Si ricorda che per quanto riguarda i giornalisti attivi in Consiglio generale l'elezione è avvenuta su base regionale. Per i pensionati in Consiglio generale, per i Collegi dei sindaci e per il Comitato amministratore della gestione separata si è votato per collegi nazionali.



CONSIGLIO GENERALE ATTIVI

Piemonte: Giovanni Armand-Pillon, Daniele Mauro Cerrato.

Valle D'Aosta: Benoit Girod.

Lombardia: Marina Macelloni, Domenico Affinito, Guido Franklin Besana, Claudio Scarinzi, Andrea Cremonesi, Gabriella Piroli, Daniela Dirceo, Antonello Capone, Daniela Stigliano, Andrea Montanari, Davide Bertani, Nicola Alessio Borzi.

Veneto: Massimo Zennaro, Giulia Cananzi.

Trentino Alto-Adige: Gianfranco Piccoli, Giuseppe Marzano.

Friuli Venezia Giulia: Andrea Bulgarelli.

Liguria: Luca Di Francescantonio.

Emilia Romagna: Marco Girella, Gianluca Zurlini.

Marche: Rosalba Emiliozzi.

Toscana: Olga Mugnaini, Simona Poli.

Umbria: Sergio Casagrande.

Abruzzo: Antimo Amore.

Lazio: Goffredo De Marchis, Ida Baldi, Antonella Baccaro, Elena Polidori, Paolo Trombin, Cristiano Maria Fantauzzi, Stefano Polli, Francesca Altieri, Roberta D'Angelo, Andrea Rustichelli, Giovanna Carla Rondinelli.

Campania: Antonella Monaco, Alfonso Pirozzi.

Calabria: Carlo Maria Parisi, Raffaella Salamina.

Puglia: Pietro Ricci, Michele Peragine.

Basilicata: Gianluca Boezio.

Sicilia: Francesco Nuccio, Vincenzo Lombardo.

Sardegna: Pier Sandro Pillonca.

Molise: Michaela Marcaccio.



CONSIGLIO GENERALE PENSIONATI

Marina Cosi, Silvia Garambois, Romano Bartoloni, Marina Sbardella, Massimo Alberizzi, Gianpaolo Boetti, Giuseppe Gulletta, Paola Cascella, Pietro Treccagnoli, Donato Sinigaglia.



COLLEGIO SINDACALE GESTIONE PRINCIPALE

Sindaci effettivi: Enrico Castelli, Pierluigi Franz, Savino Cutro.

Sindaci supplenti: Luigi Ronsisvalle, Marco Esposito, Giuseppe Mazzarino.



COMITATO AMMINISTRATORE GESTIONE SEPARATA

Massimo Marciano, Nicola Chiarini, Stefania Di Mitrio, Orazio Raffa, Ezio Ercole.

COLLEGIO SINDACALE GESTIONE SEPARATA

Sindaco effettivo: Olimpia De Casa

Sindaco supplente: Lucio Maria Musolino.



Le graduatorie finali, con i voti riportati da ciascun candidato, sono pubblicate sul sito web dell'Inpgi (qui il link diretto).



Nella tabella di seguito, infine, i voti registrati ai seggi che, affiancati a quelli espressi online, rappresentano il totale dei voti definitivi.