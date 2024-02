La sede dell'Inpgi a Roma

23 Feb 2024

Elezioni Inpgi 2024, pubblicate le liste elettorali

Eventuali ricorsi contro la composizione degli elenchi - fa sapere l'Istituto - dovranno pervenire all'Istituto via pec entro le ore 24.00 (ora italiana) del 4 marzo.

Sono disponibili online da oggi, 23 febbraio 2024, e fino al 4 marzo 2024 nell'apposita sezione 'Elezioni 2024' del sito web dell'Inpgi (consultabili qui) le liste elettorali contenenti i nominativi degli iscritti aventi diritto al voto e degli iscritti eleggibili alla carica di Delegato all'Assemblea, nell'ambito del processo elettorale per il rinnovo delle cariche degli Organi di amministrazione, indetto dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nella seduta del 15 febbraio 2024.



«Gli eventuali ricorsi contro la composizione dei predetti elenchi – fa sapere l'Istituto – dovranno pervenire all'Inpgi a mezzo mail pec indirizzata a segreteria.organicollegiali@inpgi.legalmail.it entro le ore 24.00 (ora italiana) del 4 marzo 2024. Su di essi deciderà il Consiglio di amministrazione entro i dieci giorni successivi alla scadenza del predetto termine, dandone comunicazione dell’esito agli interessati».



Da via Nizza si ricorda, infine, che le operazioni elettorali si svolgeranno, in modalità telematica, nelle giornate dal 27 maggio al 31 maggio 2024. Il dettaglio dei termini, condizioni e modalità di svolgimento delle elezioni sono reperibili consultando le comunicazioni e gli altri contenuti disponibili nella sezione 'Elezioni 2024' dei siti web www.inpgi.it e www.inpginotizie.it.