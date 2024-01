La Prefettura di Pescara (Foto: interno.gov.it)

17 Gen 2024

'Emendamento Costa', il 18 gennaio presidio dei giornalisti abruzzesi sotto la Prefettura a Pescara

All'iniziativa, promossa dall'Assostampa regionale e aperta a sindacati, associazioni e cittadini, parteciperà anche la segretaria generale Fnsi, Alessandra Costante. Appuntamento alle 10.30 in piazza Italia.

«"La presunzione di innocenza è fornire un'informazione corretta": facciamo nostre le parole del procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, per spiegare le ragioni per cui il Sindacato dei giornalisti Abruzzesi sarà in piazza, con tutti i colleghi, per difendere il diritto dei cronisti a svolgere senza ostacoli e senza bavagli il proprio lavoro». È quanto si legge in una nota dell'Assostampa regionale.



«L'emendamento Costa, con la modifica dell'articolo 114 del Codice di procedura penale, renderà non pubblicabili le ordinanze di custodia cautelare fino al termine delle indagini preliminari ovvero all'udienza preliminare: l'ennesimo impedimento in un settore particolarmente delicato, quello della cronaca giudiziaria, che la politica sembra voler cancellare», spiega il sindacato regionale che, insieme con i colleghi abruzzesi, sarà in piazza giovedì 18 gennaio 2024 «per garantire ai cittadini un'informazione corretta e imparziale, verificata e fondata su elementi certi».



L'appuntamento è alle 10.30 a Pescara per un presidio in piazza Italia, sotto la sede della Prefettura: una manifestazione «aperta anche agli altri sindacati, alle associazioni e a tutte quelle persone che si riconoscono nella necessità di assicurare al territorio una buona informazione».



«La correttezza di una notizia – rileva il Sindacato giornalisti Abruzzesi – può essere garantita solo attraverso la conoscenza accurata dei fatti e un rapporto virtuoso con le fonti, già assottigliato se non addirittura cancellato dalla riforma Cartabia, che ha ottenuto il risultato perverso di un'anonimizzazione dei contenuti che spesso danneggia intere categorie. Oltre a creare pericolose disparità basate su personali convinzioni riguardo la diffusione delle notizie di cronaca. Tutti elementi che contribuiscono anche a minare la percezione di sicurezza dei cittadini».



Alla manifestazione parteciperà anche la segretaria generale Alessandra Costante.