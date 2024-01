Giornalisti piemontesi alla manifestazione Fnsi del 28 dicembre 2023 a Roma (Foto: Facebook)

17 Gen 2024

'Legge bavaglio', il 24 gennaio conferenza stampa della Subalpina davanti alla Prefettura di Torino

L'appuntamento è alle 12 in piazza Castello per illustrare le ricadute del cosiddetto 'emendamento Costa' sulla libertà d’informazione.

I giornalisti in tutta Italia si mobilitano contro la modifica del codice di procedura penale che vieta la pubblicazione, integrale o per estratto, delle ordinanze cautelari.



Raccogliendo l’invito della Federazione nazionale della Stampa, l’Associazione Stampa Subalpina terrà una conferenza stampa, mercoledì 24 gennaio, alle ore 12, davanti la Prefettura di Torino, in piazza Castello, per illustrare le ricadute del cosiddetto "emendamento Costa" sulla libertà d’informazione.



A seguire, la Subalpina consegnerà al Prefetto Donato Giovanni Cafagna il documento di Fnsi, Associazioni di stampa di tutta Italia e Comitati di Redazione delle principali testate contro l'introduzione di queste nuove norme. (Da stampasubalpina.it)