In primo piano: Rocco Cerone, segretario del Sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige

15 Gen 2024

Trentino Alto Adige, il 16 gennaio flash mob del sindacato contro il Comitato di monitoraggio sui media

L’iniziativa si svolgerà simbolicamente davanti alla sede del servizio pubblico radiotelevisivo Rai a Bolzano.

Attraverso un comunicato stampa il Sindacato Giornalisti del Trentino Alto Adige Journalisten Gewerkschaft Suedtirol ha annunciato un flash mob martedì 16 gennaio 2024 alle 12 in piazza Mazzini a Bolzano «per esprimere solidarietà ai giornalisti sudtirolesi, ladini e italiani che la nuova coalizione della giunta provinciale di Bolzano vorrebbe sottoporre ad un controllo politico dell'istituendo comitato di monitoraggio sui media».



L’iniziativa si svolgerà «simbolicamente davanti alla sede del servizio pubblico radiotelevisivo Rai, ma in solidarietà con tutti/e i/le giornalisti/e che lavorano in Alto Adige Suedtirol. Il Sindacato regionale dei giornalisti – si conclude la nota - insieme alla Fnsi si opporranno all'introduzione di questo nuovo organismo di controllo sull'informazione».