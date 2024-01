Il Palazzo del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano (Foto: landtag-bz.org)

Trentino Alto Adige, i rappresentanti dei giornalisti: «No al controllo della politica sull’informazione»

In un comunicato congiunto firmato da sindacato, cdr delle testate presenti sul territorio e Odg regionale viene espressa «forte preoccupazione per la proposta di istituire a Bolzano un comitato consultivo per i media, contenuto nel programma di coalizione elaborato in vista dell’approvazione della nuova giunta provinciale».

«L’informazione non può essere sottoposta al controllo della politica». Lo affermano «con forza» i comitati e fiduciari di redazione di Rai Südtirol, Rai Ladinia, Tgr italiana di Bolzano, Esecutivo Usigrai, Dolomiten, FF, Orf Südtiroler Heute, Alto Adige, dorsi del Corriere della sera di Trento e Bolzano, Ansa regionale, Salto.bz, VB33, unitamente a Sindacato, Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige, Fnsi e Cnog.



In un comunicato congiunto esprimono «forte preoccupazione per la proposta di istituire a Bolzano un comitato consultivo per i media, contenuto nel programma di coalizione elaborato in vista dell’approvazione della nuova giunta provinciale. Ingenera inoltre allarme la formulazione di volere monitorare gli sviluppi definiti “indesiderati” ed, a seconda delle valutazioni, indirizzare i finanziamenti ai media privati per “preservare la pluralità dei media”».



La nota prosegue ricordando «ai responsabili politici altoatesini e sudtirolesi che l’articolo 21 della Costituzione repubblicana è ancora in vigore e che esso tutela la professione giornalistica che non può essere sottoposta a censura, autorizzazioni o controlli di qualsiasi tipo: la legge ordinistica con il collegio di disciplina, la normativa sulla diffamazione già consentono a chi si sente leso nella sua reputazione di difendersi. Senza contare la presenza del Corecom ed, a livello nazionale, della commissione parlamentare di vigilanza per il servizio pubblico radiotelevisivo. Sono piuttosto i giornalisti ad essere sotto attacco con le cosiddette querele bavaglio o querele temerarie che hanno lo scopo di intimorire ed autocensurare i giornalisti».



Il comunicato si conclude fissando le prossime tappe: «Dopo l’approvazione in prima lettura al Senato alla vigilia di natale della legge del deputato di Azione Enrico Costa che vieta la pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare, quattro giorni fa la proposta del parlamentare di FDI Federico Mollicone di volere certificare digitalmente le notizie, adesso è il turno dell’organismo di controllo politico sui media altoatesini-sudtirolesi. Notizia che evidentemente conferma l’allergia del potere politico a qualsiasi tipo di controllo da parte della libera stampa e della libera informazione. Gli organismi sindacali ed ordinistici regionali e nazionali si opporranno con forza all’istituzione di questo comitato politico di controllo dell’informazione».