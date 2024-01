Sandro Bennucci, presidente dell'Assostampa Toscana (Foto: Massimo Sestini)

05 Gen 2024

Ast, mobilitazione in Toscana contro la 'legge bavaglio'

Il 18 gennaio Direttivo con la Consulta di Cdr e Fiduciari. Assemblee nelle redazioni.

Nel quadro della mobilitazione indetta dalla Fnsi contro la 'legge bavaglio', l'Associazione Stampa Toscana «invita, anche a nome del presidente e della vicepresidente della Consulta (Giulio Corsi e Federica Cioni) i Comitati e i Fiduciari di redazione a organizzare rapidamente assemblee anche in vista di uno sciopero nazionale dei giornalisti».



Per il 18 gennaio, alle 11, è fissata (anche in teleconferenza) la seduta del Consiglio Direttivo dell'Assostampa, aperta a tutti i componenti di Comitati e Fiduciari di redazione della Toscana e, come di consueto, con la partecipazione del presidente dell'Ordine della Toscana.



«All'ordine del giorno della riunione – anticipa il sindacato regionale – lo sciopero e anche le modalità della protesta in strada che, come negli altri capoluoghi di regione, si svolgerà, con l'intervento delle colleghe e dei colleghi, davanti alla sede della Prefettura di Firenze nella data che sarà stabilità dal Direttivo e dalla Consulta di Cdr e Fiduciari. I componenti dei Cdr e i Fiduciari di redazione che lo desiderano potranno partecipare alla riunione del 18 gennaio 2024 direttamente nella sede Ast. Chi non potrà essere presente riceverà (su richiesta) il link per intervenire da remoto».



Ulteriori informazioni e chiarimenti sul sito web dell'Associazione.