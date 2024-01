La Prefettura di Campobasso (Foto: interno.gov.it)

12 Gen 2024

'Legge bavaglio', il 16 gennaio a Campobasso conferenza stampa di Assostampa e Odg Molise

L’appuntamento è per le 10:30 davanti alla Prefettura: verranno illustrati i dettagli dell’agitazione e le pesanti ricadute sulla libertà d’informazione.

«I giornalisti italiani si mobilitano contro la modifica del codice di procedura penale che vieta la pubblicazione, integrale o per estratto, delle ordinanze cautelari. Raccogliendo l’invito della Fnsi, l’Associazione della Stampa del Molise e l’Ordine dei giornalisti del Molise, terranno una conferenza stampa, martedì 16 gennaio 2024, alle ore 10:30, davanti la Prefettura di Campobasso, per illustrare i dettagli dell’agitazione e le pesanti ricadute sulla libertà d’informazione. A seguire incontreranno il Prefetto di Campobasso». Lo annuncia in un comunicato stampa, diffuso venerdì 12 gennaio 2024, l’Associazione della Stampa del Molise.