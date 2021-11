Greta Beccaglia e, dietro di lei, l'uomo che l'ha molestata

28 Nov 2021

Empoli, giornalista molestata in diretta tv. La solidarietà del sindacato a Greta Beccaglia

«Nessuno ha il diritto di toccare una donna senza il suo consenso», tuonano Cpo Fnsi, Cpo Usigrai e l'associazione Giulia Giornaliste. «Gesto inqualificabile e intollerabile», denunciano Assostampa Toscana e Gruppo regionale Stampa Sportiva. Il presidente Giulietti: «Pronti a garantire assistenza legale alla collega contro il molestatore».

Molestata in diretta. Ma lo show continua. È accaduto alla giornalista di Toscana Tv, Greta Beccaglia, palpeggiata da un tifoso mentre sta raccogliendo interviste all'esterno dello stadio "Castellani" di Empoli, dopo il derby con la Fiorentina di sabato 27 novembre. Episodio subito stigmatizzato, oltre che dai rappresentanti sindacali, anche di esponenti politici e delle istituzioni e sul quale sono in corso indagini da parte del commissariato di pubblica sicurezza di Empoli per identificare il responsabile delle molestie.



«Alla collega, vittima di un gesto odioso mentre sta facendo il suo lavoro» esprimono solidarietà Cpo Fnsi, Cpo Usigrai e Giulia Giornaliste, che «stigmatizzano quanto detto in studio che derubrica la violenza ad atto goliardico», si legge in una nota.



«Il conduttore Giorgio Micheletti anziché stigmatizzare l'episodio, invita la cronista a "non prendersela", fornendo di fatto una giustificazione a un atto sessista e sminuente nei confronti della collega. Con grande professionalità, Greta Beccaglia porta avanti la diretta pur trovandosi in una sorta di girone infernale in cui continuano le molestie verbali e fisiche. Solo dopo il secondo episodio di palpeggiamento, il conduttore in studio capisce la gravità della situazione e chiude il collegamento, consentendole di "reagire"», proseguono le Commissioni pari opportunità.



«Nessuno ha il diritto di toccare una donna senza il suo consenso, in nessun contesto, e nessuno deve sentirsi legittimato a cercare attenuanti, alimentando stereotipi di cui è ancora ammantata l'informazione, anche quella sportiva», concludono Cpo Fnsi, Cpo Usigrai e Giulia Giornaliste.



Alla cronista esprimono solidarietà anche il presidente dell'Associazione Stampa Toscana, Sandro Bennucci, e il presidente del Gruppo toscano Giornalisti Sportivi, Franco Morabito, che condannano «l'inqualificabile gesto» e chiedono anche alla Fiorentina di prendere le distanze da quanto accaduto.



«È intollerabile – rileva Bennucci – che episodi di molestia sessista accadano attorno ad un evento sportivo nei confronti di chi sta facendo il proprio lavoro, proprio all'indomani della giornata in cui tutti hanno espresso il proprio impegno contro la violenza sulle donne. Rivolgo anche un appello perché le aziende editoriali, e gli stessi conduttori delle trasmissioni, garantiscano, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, la massima sicurezza degli operatori dell'informazione, ed in particolare delle colleghe, nei servizi in prima linea, dove simili atti potrebbero sciaguratamente ripetersi».



La Fnsi è «pronta a garantire assistenza legale a Greta Beccaglia contro il molestatore», anticipa su Twitter il presidente Giuseppe Giulietti. Solidarietà alla cronista anche dall'Ordine dei giornalisti della Toscana.