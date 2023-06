Un momento della cerimonia di consegna delle chiavi (Foto: assostampasicilia.it)

09 Giu 2023

Erice, consegnate all’Assostampa Trapani le chiavi di un immobile sequestrato alla mafia

La concessione è avvenuta in comodato d’uso gratuito, a seguito della partecipazione ad un avviso pubblico. La nuova sede dell’associazione sarà inaugurata nel mese di luglio 2023 alla presenza della segretaria della Fnsi Alessandra Costante.

Nel pomeriggio di giovedì 8 giugno 2023 si è svolta la cerimonia di consegna simbolica, dall’amministrazione comunale di Erice ai rappresentanti della sezione provinciale di Trapani dell’Associazione Siciliana della Stampa, delle chiavi di accesso a un bene immobile sequestrato alla criminalità organizzata, sito in via Duca D’Aosta, a Casa Santa.



A consegnare le chiavi al segretario provinciale Vito Orlando è stato il responsabile del 5° settore - Lavori Pubblici, Andrea Denaro, alla presenza della sindaca Daniela Toscano e degli assessori Carmela Daidone (con delega ai beni confiscati) e Pino Agliastro.



«Questo spazio – ha detto la sindaca Daniela Toscano - darà la possibilità ai giornalisti di poter implementare attività sociali, aggregative e formative, dando anche luogo ad iniziative culturali che possano avvicinare sempre più il mondo dell’informazione ai cittadini. Tutto ciò va nella direzione della difesa della libertà di stampa e della pluralità degli organi di informazione, oltre che di tutela dei diritti e degli interessi morali e materiali della categoria, in questo territorio».



L’immobile è stato concesso all’associazione in comodato d’uso gratuito, a seguito della partecipazione ad un avviso pubblico. «Era dalla fine degli anni ’70 - ha commentato Vito Orlando - che il sindacato dei giornalisti trapanesi non aveva più una propria sede. Particolarmente simbolico poi che si tratti di un locale sequestrato alla mafia, che torna così a una fruizione pubblica. Infatti, oltre all’attività istituzionale e ai corsi di formazione dell’Ordine, apriremo questo spazio alla cittadinanza per eventi culturali».



Per Assostampa, insieme a Orlando, erano presenti il vice segretario Max Firreri, la tesoriera Pamela Giampino e il consigliere regionale Gianfranco Criscenti.



L’inaugurazione della nuova sede è prevista nel mese di luglio alla presenza della segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante.