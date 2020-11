'Falso ma Vero', l'11 novembre convegno online della Fondazione Murialdi

Al centro dei lavori il tema del rapporto tra deformazione della realtà e fake news, censura e libertà d'informazione nella stampa satirica e nella caricatura. L'appuntamento è alle 15 in diretta streaming.

La locandina del convegno (particolare)

'Falso ma Vero' è il titolo del convegno organizzato per mercoledì 11 novembre 2020 dalla Fondazione sul giornalismo 'Paolo Murialdi' per approfondire il tema del rapporto tra deformazione della realtà e fake news, censura e libertà d'informazione nella stampa satirica e nella caricatura. I lavori del convegno, che avrà inizio alle 15, si svolgeranno in remoto sulla piattaforma Zoom e potranno essere seguiti sul canale Youtube della Fondazione (qui il link diretto).



Dopo i saluti istituzionali di Vittorio Roidi, presidente della Fondazione, Lorenzo Benadusi relazionerà sul tema 'Vero e falso, finto e verosimile: una storia in corso'. 'Osservare il falso, capire il vero: un percorso per immagini' è il titolo dell'intervento di Giorgio Galeazzi; 'Le glorie di Don Ciccio: la rappresentazione di Crispi nella satira e nella caricatura' quello della relazione di Elena Papadia; mentre di 'Colonialismo e paradigma orientalista nella stampa italofona nel Mediterraneo, 1880s-1940s' parlerà Anthony Santilli.



Spazio quindi ai focus di Fabio Ecca 'Bianco e nero. La lotta contro le borghesie tra Grande Guerra e fascismo' e di Enrico Serventi Longhi dedicato a 'Le maschere dell'ipocrisia. Satira di costume e critica alla borghesia nel secondo dopoguerra, 1947-1956'. Chiuderà i lavori Cosimo Ceccuti con il panel dal titolo 'La politica e la satira: il caso Giovanni Spadolini'.



Tutte le informazioni utili sul sito web della Fondazione Murialdi: www.fondazionemurialdi.it.