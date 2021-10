Lavoratori Gkn in presidio (Foto: Ansa)

12 Ott 2021

Firenze, appello alla stampa del collettivo di fabbrica Gkn. L'Ast presente all'assemblea

All'invito dei lavoratori in lotta risponde il presidente del sindacato regionale, Sandro Bennucci, che parteciperà all'incontro con Marzio Fatucchi, presidente della Consulta dei Comitati e fiduciari di redazione. Sarà anche proiettato un videomessaggio del presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti.

Il collettivo di fabbrica Gkn invita giornaliste e giornalisti, lavoratrici e lavoratori dell'informazione a un incontro-assemblea a Campi Bisenzio. «Dopo tre mesi di presidio sentiamo il bisogno di prenderci una serata tutta per noi, per confrontarci, tra lavoratori e lavoratrici di settori diversi. Per fare il punto di questa nostra lotta, della vostra situazione, del nostro rapporto. Di come ci vediamo reciprocamente, di quello che siamo, di quello che vorremmo essere», scrivono i lavoratori, spiegando che non sarà una conferenza stampa e «decideremo insieme cosa vorrete o non vorrete raccontare di questa serata».



Un appello cui risponde il presidente dell'Associazione Stampa Toscana, Sandro Bennucci, che con il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti ha già portato, lo scorso luglio, la solidarietà e la vicinanza del sindacato dei giornalisti ai lavoratori in lotta.



Il presidente Ast interverrà assieme a Marzio Fatucchi, presidente della Consulta dei Comitati e fiduciari di redazione, ed entrambi invitano i colleghi a partecipare, «apprezzando la motivazione dell'invito: un confronto a tutto campo fra lavoratori che difendono il posto e chi ha raccontato, e racconta, la loro lotta, dovendo spesso fare i conti con condizioni di lavoro altrettanto difficili e precarie», spiega Bennucci.



Nel corso dell'incontro sarà proiettato un videomessaggio del presidente Giulietti. L'appuntamento è per martedì 12 ottobre alle 20.30 al presidio Gkn di Campi Bisenzio.