Firenze, giornalista aggredito alle Cascine. La solidarietà di Ast e Odg (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

07 Giu 2024

Firenze, giornalista aggredito alle Cascine. La solidarietà di Ast e Odg

Il presidente del sindacato regionale, Sandro Bennucci: «Il ministero dell’Interno accenda un faro sul lavoro a rischio dei cronisti in città».

Associazione Stampa Toscana e Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, assai preoccupati, esprimono piena solidarietà al collega Jacopo Storni, aggredito e minacciato mentre cercava di documentare alcune situazioni di spaccio di droga nel parco delle Cascine a Firenze.



«Un episodio che preoccupa - commenta il presidente di Odg Toscana, Giampaolo Marchini - e deve far capire che il Parco delle Cascine è diventato invivibile per tutti, compresi i cronisti incaricati di documentare una situazione di degrado che colpisce tutta la collettività. Oggi più che mai è necessario ribadire con forza il sostegno a tutti i colleghi il cui lavoro viene ostacolato, ci auguriamo che tali gravissimi episodi non abbiano a ripetersi, auspicando che le forze dell'ordine identifichino e assicurino al più presto i colpevoli alla giustizia».



Sandro Bennucci, presidente dell'Associazione Stampa Toscana, anche a nome di tutti gli organismi dirigenti del sindacato dei giornalisti, esprime «pieno sostegno, se necessario anche legale, a Jacopo Storni e chiede a ministero dell'Interno, a prefetto e questore, di accendere un faro sul lavoro a rischio dei cronisti a Firenze. Dove, non a caso, quella a Storni è la terza aggressione a giornalisti registrata in meno di una settimana». (Adnkronos, 7 giugno 2024)