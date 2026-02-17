David Sassoli (Foto: multimedia.europarl.europa.eu)

07 Mag 2026

Firenze, intitolata a David Sassoli una sala di Palazzo Vecchio

Alla cerimonia hanno partecipato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, la sindaca di Firenze, Sara Funaro, il presidente del Consiglio comunale, Cosimo Guccione, il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana, Giampaolo Marchini, la moglie di Sassoli, Alessandra Vittorini, e la figlia Livia.

La Città di Firenze rende omaggio alla memoria di David Sassoli, giornalista e presidente del Parlamento europeo, scomparso l'11 gennaio 2022. Porterà il suo nome, come riferisce l’Adnkronos, la nuova sala situata al terzo piano di Palazzo Vecchio dedicata ai lavori delle commissioni consiliari.



La cerimonia si è svolta giovedì 7 maggio 2026 alla presenza della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, della sindaca di Firenze, Sara Funaro, del presidente del Consiglio comunale, Cosimo Guccione, del presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana, Giampaolo Marchini, della moglie di Sassoli, Alessandra Vittorini, e della figlia Livia.



«Un gesto importante, in una giornata significativa, quella del cinquantesimo anniversario dell'Istituto Universitario Europeo, in cui si celebrano valori a lui vicini - ha detto la sindaca Sara Funaro - e David credeva nell'Europa più di chiunque altro. Per lui era un punto fermo, un faro, un obiettivo da consolidare sempre di più. A lui oggi intitoliamo una sala che sarà dedicata al confronto e al dialogo, un luogo in cui i consiglieri, di maggioranza e di opposizione, si incontreranno, discuteranno e lavoreranno insieme per trovare una sintesi tra idee e proposte diverse. Anche questo – ha concluso -rappresenta pienamente i valori che animavano Sassoli, il suo modo più autentico di vivere la politica e interpretare le istituzioni». (anc)