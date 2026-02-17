CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
L'intervento della segretaria generale Fnsi, Alessandra Costante (Foto: Assostampa Sicilia)
Un momento del convegno (Foto: Assostampa Sicilia)
Iniziative 07 Mag 2026

I giornalisti freelance al centro di un convegno a Palermo. Costante: «Equo compenso misura necessaria per la dignità»

La segretaria generale della Fnsi, il segretario aggiunto Claudio Silvestri, il presidente Inpgi Roberto Ginex, il presidente e il vicepresidente di Casagit Salute Gianfranco Giuliani e Gianfranco Summo sono intervenuti all’evento svoltosi nella sede di Assostampa Sicilia.

Nel pomeriggio di giovedì 7 maggio 2026, nella sede di Assostampa Sicilia, si è svolto il corso di formazione “Giornalisti freelance: diritti, prestazioni previdenziali ed assistenziali”. Al seminario, organizzato nell’ambito della quarta giornata della “Settimana della libertà di stampa” promossa dall’Assostampa Sicilia con il gruppo cronisti e l’Odg regionali e moderata dalla coordinatrice Clan Fnsi Tiziana Tavella, sono intervenuti la segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante, il segretario aggiunto e presidente della Clan-Fnsi Claudio Silvestri, Roberto Ginex (presidente Inpgi), Gianfranco Giuliani e Gianfranco Summo (presidente e vicepresidente di Casagit Salute).

Nel suo intervento Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi, ha sottolineato la necessità che i colleghi autonomi vengano pagati meglio, «sia per un welfare che ci dia più serenità che per garantire la libertà di stampa. Temi, questi, che sono strettamente connessi. La Fnsi chiede con l’Odg da 14 anni l’equo compenso per i giornalisti non dipendenti, che significa non farli galleggiare sulla soglia di indigenza. Il gioco degli editori è al continuo ribasso, perché non hanno mai fatto i conti con il costo del lavoro».

Costante ha poi ricordato come il giornalismo sia una professione «continuamente sotto attacco dove i diritti vengono erosi senza tregua e dove il primo a farne le spese è il welfare. Noi abbiamo bisogno di andare avanti uniti, con grande forza». Costante ha concluso: «L’equo compenso serve a dare una speranza di dignità a chi vuole fare questo mestiere».

Il segretario aggiunto Fnsi Claudio Silvestri ha evidenziato il pericolo che viene dalla desertificazione dell’informazione, emergenza più marcata nel Meridione e dalla sparizione progressiva del giornale di carta: «È un problema di cui farsi carico, abbiamo una responsabilità enorme in questo senso».

Il presidente Inpgi Roberto Ginex ha affrontato il tema delle novità sul welfare portato avanti dall'Istituto, mentre i vertici di Casagit Gianfranco Giuliani e Gianfranco Summo, hanno focalizzato l’attenzione sulla solidarietà e sui pari diritti tra giornalisti realizzata con i piani di assistenza dedicati a pubblicisti e freelance.

A margine del corso è stato proiettato il video realizzato da Fuori Riga per i 100 anni dell’Inpgi sulle storie dei freelance italiani. (anc)

@fnsisocial
Iniziative
07 Mag 2026
Ciaculli, al Giardino della memoria ricordati i cronisti uccisi dalla mafia. Una nuova targa per Rita Atria
Iniziative
07 Mag 2026
Firenze, intitolata a David Sassoli una sala di Palazzo Vecchio
Iniziative
07 Mag 2026
Giornalisti uccisi in Medioriente, flashmob davanti a Montecitorio
 Le altre news

Articoli correlati

Associazioni30 Apr 2026
'Per un lavoro dignitoso', giornalisti in piazza il 1° maggio
Media04 Apr 2026
Journalism Trust Initiative, Rsf punta sull'Italia per far crescere il progetto
Fnsi30 Mar 2026
Torino, Fnsi e Subalpina: «Il 1° aprile in piazza per la dignità»
Cpo-Fnsi10 Mar 2026
'Il (super) lavoro delle donne' tra gap occupazionale e disparità: focus in Fnsi
Casagit23 Feb 2026
Vivere più a lungo, in buona salute: tavola rotonda in Casagit
Fnsi17 Feb 2026
Fnsi, flash mob per il contratto in piazza a Sanremo all'apertura del Festival
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
Fascistissima
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits