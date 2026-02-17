Un momento della cerimonia Un momento della cerimonia Un momento della cerimonia

07 Mag 2026

Palermo, al Giardino della memoria ricordati i cronisti uccisi dalla mafia. Una nuova targa per Rita Atria

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, anche la segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante e il segretario aggiunto Claudio Silvestri.

Una mattina intensa di ricordi e di emozioni al Giardino della memoria di Ciaculli. Memoria e verità sono stati al centro della quarta giornata della seconda edizione della “Settimana della libertà di Stampa” voluta da Assostampa Sicilia in collaborazione con il Gruppo cronisti siciliani (Gcs) e l’Ordine dei giornalisti di Sicilia. Nella mattinata di giovedì 7 maggio 2026 al Giardino della memoria di Ciaculli è stata svelata la nuova targa dedicata a Rita Atria e sono stati ricordati i cronisti Cosimo Cristina e Peppino Impastato, uccisi dalla mafia il 5 maggio del 1960 e il 9 maggio del 1978.



Nel suo intervento il vicesegretario vicario di Assostampa, Roberto Leone, ha ricordato con il 5 maggio sia un giorno impresso nelle cronache della città con ben tre cerchietti rossi: il 5 maggio 1960 con l'uccisione di Cosimo Cristina, il 5 maggio 1971 con l'agguato al procuratore Pietro Scaglione e all'agente Lorusso e il 5 maggio 1972 con la sciagura di Montagna Longa. Quindi a ricordare Rita Atria “settima vittima di via D’Amelio” è stata Sandra Rizza, giornalista che ha scritto il primo libro sulla "sesta vittima di via D'Amelio". Un intervento appassionato che ha unito il ricordo all'attualità, alla necessità dell’impegno quotidiano nella professione.



Il saluto del prefetto Massimo Mariani, oggi fuori Palermo per altri impegni, è stato portato dalla dottoressa Serena Pilato. Quindi ha preso la parola la segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante che, assieme al segretario aggiunto Claudio Silvestri, ha scoperto la targa con l'assessore al Verde del Comune di Palermo Pietro Alongi. Alessandra Costante ha ricordato come in questo momento la libertà e l'indipendenza dei giornalisti sia messa in forte pericolo da una condizione economica incerta, con un contratto scaduto da dieci anni e compensi per i freelance sulla soglia di povertà.



La cerimonia si è svolta alla presenza del questore di Palermo Vito Calvino, della rappresentante del prefetto Serena Pilato, di Federica La Chioma della sezione di Palermo dell’Anm, del comandante dei vigili Angelo Coluccielo, del comandante gruppo carabinieri di Palermo Aniello Schettino, mentre per l'esercito era presente il colonello Giovanni Patti e per i vigili del fuoco il direttore Fabrizio Ganci.



Ampia la rappresentanza dei giornalisti con il direttore della Federazione nazionale della Stampa Tommaso Daquanno, il segretario regionale di Assostampa Giuseppe Rizzuto, la presidente del consiglio regionale Tiziana Tavella e quella del gruppo pensionati Claudia Mirto, mentre per l'Ordine dei giornalisti c’era Franco Nuccio. Alla cerimonia erano presenti anche il presidente dell'Inpgi Roberto Ginex e il consigliere nazionale della Fnsi Giancarlo Macaluso. (anc)