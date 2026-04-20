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La locandina della manifestazione
Associazioni 02 Mag 2026

‘Settimana della libertà di stampa’: la seconda edizione dal 4 all'8 maggio a Palermo

Nel corso della manifestazione, organizzata dall’Assostampa Sicilia in collaborazione del Gruppo cronisti e dell’Odg regionali, sarà anche possibile seguire tre corsi di formazione. Sarà presente, tra gli altri, anche la segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante.

"Stampa libera: bene comune e necessario per la democrazia”: è questo il tema scelto dall’Associazione Siciliana della Stampa per la seconda edizione della “Settimana della libertà di stampa”, che si terrà a Palermo dal 4 all’8 maggio 2026. La manifestazione, organizzata in collaborazione con il Gruppo cronisti (Gcs) di Assostampa e l’Ordine dei giornalisti di Sicilia è stata voluta in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa che si celebra il 3 maggio, mira ad aprirsi anche alla società civile nel dibattito ed a coinvolgere le scuole. Per questo le giornate si apriranno il 4 maggio con una visita delle scuole nella sede dell’Ordine dei giornalisti di via Bernini, ed è previsto il coinvolgimento degli studenti anche nella mattinata del 7 maggio al Giardino della memoria per il ricordo di Cosimo Cristina e Peppino Impastato e l’apposizione della nuova targa commemorativa nell’area dedicate alle vittime collaterali della mafia dedicata a Rita Atria, "settima vittima di via D'Amelio", morta a Roma una settimana dopo la strage del 19 luglio 1992.

Ampio lo spazio dedicato alla formazione professionale dei giornalisti con tre corsi già disponibili per le iscrizioni sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it. Nella giornata del 5 maggio saranno due i seminari: il primo si terrà nella nuova sede di Assostampa Sicilia ai cantieri culturali alla Zisa, dalle 10 alle 14 su “Querele temerarie e tutela del cronista. La direttiva antislapp e le norme per i giornalisti”, e rinnoverà il ponte tra Palermo e Roma con Ossigeno per l’informazione alla Casa del Jazz. Ad introdurre sarà Claudia Brunetto segretaria della Gcs con gli interventi di Alberto Spampinato presidente di Ossigeno per l’informazione, Carla Garofalo avvocato penalista, Mario Barresi vicedirettore La Sicilia, Riccardo Arena consigliere nazionale Ordine dei giornalisti e Salvo Palazzolo giornalista di Repubblica, moderati da Roberto Leone vice segretario vicario di Assostampa Sicilia. Nel pomeriggio, dalle 16:30 alle 20:30 nella sede della Società italiana per la Storia patria di piazza San Domenico, si terrà il corso su “Mafia, antimafia e giornalismo tra passato e presente” con gli interventi di Antonio Balsamo presidente della Corte di appello di Palermo, Antonio La Spina sociologo già ordinario nell’Università LUISS, Antonio Scaglione presidente del centro studio sulla giustizia Pietro Scaglione, Bernardo Petralia segretario del Movimento per la giustizia, Francesco Cavallari docente di diritto processuale penale Università di Palermo e direttore del centro Pietro Scaglione, Giovanni Antonino Puglisi, Mario Conte consigliere di corte di appello, Ottavio Terranova coordinatore di Anpi Sicilia e Roberto Leone vice segretario vicario di Assostampa. Il terzo appuntamento con la formazione è quello del 7 maggio dalle 15 alle 18 nella sede di Assostampa Sicilia, con il corso “Giornalisti freelance: diritti, prestazioni previdenziali ed assistenziali” che vedrà la presenza della segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante, del segretario aggiunto Claudio Silvestri presidente della Clan-Fnsi, assieme a Roberto Ginex presidente Inpgi, Gianfranco Giuliani e Gianfranco Summo presidente e vicepresidente di Casagit Salute, moderati da Tiziana Tavella coordinatrice Clan Fnsi.

La memoria sarà tra i temi di sottofondo agli eventi della Settimana della libertà di stampa con due appuntamenti speciali. Il 6 maggio è prevista la riunione delle giurie del premio cronisti. La prima, composta da Claudia Brunetto, Concetto Mannisi e Giuseppe Rizzuto, valuterà gli articoli che concorso al premio in denaro. La seconda con Roberto Leone, Tiziana Tavella, Claudia Mirto, Francesca Aglieri Rinella si occupare invece delle targhe per le sezioni e per quelle alla carriera e di Cronista dell'anno. Nel pomeriggio alle 18 è in programma la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice alla parrocchia San Francesco di Sale in via Notarbartolo 52. La messa in ricordo dei cronisti uccisi dalla mafia è stata organizzata dall'Ucsi e dalla Arcidiocesi di Palermo. Venerdì 8 alle 17 ci sarà l'inaugurazione della mostra “È sempre L’Ora” ideata da Roberto Leone vicesegretario vicario di Assostampa Sicilia e Tiziana Tavella presidente del consiglio regionale di Assostampa, curata dal fotoreporter Franco Lannino con la collaborazione dei giornalisti della testata a 34 anni dall’uscita in edicola dell’ultima copia del giornale.

Nella stessa occasione sarà aperta ufficialmente la nuova sede di Assostampa Sicilia ai Cantieri culturali alla Zisa. Alla cerimonia parteciperanno la segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante, il segretario aggiunto Claudio Silvestri, il direttore della Federazione Tommaso Daquanno, il presidente dell'Inpgi Roberto Ginex, il presidente della Casagit Gianfranco Giuliani e il vice Gianfranco Summo.

PER APPROFONDIRE
Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito web dell’Assostampa Sicilia. (anc)

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