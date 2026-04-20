Un momento dell'ultimo video del giornalista Andrea Sceresini (Da: ilmanifesto.it)

01 Mag 2026

Il Manifesto, giornalista a bordo della Flotilla catturato dalle forze armate israeliane. La solidarietà del sindacato

La denuncia del quotidiano venerdì 1° maggio 2026. Stampa Romana: «Solidarietà al collega Andrea Sceresini e ai militanti pacifisti arrestati in acque internazionali». Usigrai: «Vicini a giornaliste e giornalisti che con il loro racconto ci informano di quanto accaduto alla spedizione umanitaria per Gaza».

«L'Associazione Stampa Romana esprime solidarietà al collega de il Manifesto Andrea Sceresini e ai militanti pacifisti della Global Sumud Flotilla arrestati in acque internazionali dalle forze armate israeliane». In una nota diffusa venerdì 1° maggio 2026, il sindacato regionale dei giornalisti interviene così sulla vicenda denunciata dalla redazione in un articolo pubblicato anche sul sito web del 'quotidiano comunista'.



«Andrea Sceresini è stato sequestrato, mentre altri due giornalisti inviati dai quotidiani italiani, Alessandro Mantovani del Fatto quotidiano e Chiara Sgreccia di Domani sono fortunatamente sfuggiti, le loro imbarcazioni erano nel gruppo che è riuscito ad allontanarsi dagli assalitori israeliani», spiega il Manifesto.



Stampa Romana «è vicina agli altri giornalisti e partecipanti all'iniziativa ancora in navigazione, per le ragioni della pace, dell'umanità e del diritto a informare e a essere informati», conclude l'Assostampa.



Anche l'Usigrai si schiera al fianco della redazione del Manifesto, «alle prese con l'arresto del suo giornalista Andrea Sceresini che era a bordo della Sumud Flotilla, diretta a Gaza», scrive il sindacato dei giornalisti Rai.



«L'arresto di Sceresini, oggi primo maggio - rimarca l'Usigrai - ci ricorda che il suo sequestro è quello di un lavoratore che nel pieno diritto della sua posizione stava esercitando il dovere di informare. Siamo vicini alle giornaliste e giornalisti che con il loro racconto ci informano di quanto accaduto alla spedizione umanitaria per Gaza e in tutte le crisi internazionali che stanno facendo strage di esseri umani e di diritti». (mf)