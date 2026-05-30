CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Il contratto di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi scaduto nel 2016
Fnsi 31 Lug 2026

Fnsi: «Bene le semestrali delle aziende, gli editori pensino a rinnovare il contratto»

Il sindacato dei giornalisti: «Gli aiuti all’editoria devono sostenere il prodotto, l’informazione professionale, l’indipendenza del giornalismo e il rinnovo tempestivo dei contratti e non finire a ingrossare gli utili delle aziende editoriali».

«Proprio mentre la Fieg chiede al governo “ulteriori risorse a sostegno dell’informazione professionale e di qualità” e per “garantire la tenuta occupazionale delle aziende, il pluralismo dell’informazione e la transizione digitale di un comparto strategico per l’intero Paese”, i titoli dei quotidiani raccontano una realtà diversa». Lo si legge in un comunicato stampa diffuso dalla Fnsi venerdì 31 luglio 2026.

Il sindacato dei giornalisti sottolinea: «Ad esempio: la semestrale di Rcs parla “di ricavi in crescita a 428 milioni (dai 426,2 milioni della semestrale 2025), margini stabili (ebitda) a 76,8 milioni e una cassa netta di 17,2 milioni - dopo aver distribuito dividendi per circa 36,4 milioni di euro – ulteriormente rafforzata di 1,2 milioni rispetto a fine anno scorso”. Il Gruppo Sole 24 ore invece “chiude il primo semestre del 2026 con margini operativi in miglioramento e un risultato netto positivo di 1,2 milioni di euro, in crescita dei 17,7% rispetto al pari periodo del 2025”. Mondadori fa sapere di mettere a segno un semestre in crescita, ricavi netti consolidati a 415,9 milioni (+6,8%) e che l’area Media ha registrato ricavi per 35,1 milioni pari ad un +4,2%».

La nota prosegue: «Sono evidentemente dati di bilancio positivi di cui la Fnsi si rallegra. Ma sono anche dati che dimostrano come sia strumentale la posizione della Fieg al tavolo per il rinnovo del contratto scaduto nel 2016 (anche se in prorogatio) o la totale chiusura al tavolo dell’Equo compenso. Solo negli ultimi anni i giornalisti dipendenti hanno subito una grave erosione (20%) del proprio reddito dovuto all’inflazione, mentre i compensi dei collaboratori e delle partite Iva non sono tali da assicurare un’esistenza dignitosa».

Per Fnsi, conclude la nota, «gli aiuti all’editoria devono sostenere il prodotto, l’informazione professionale, l’indipendenza del giornalismo e il rinnovo tempestivo dei contratti e non finire a ingrossare gli utili delle aziende editoriali». (anc)

@fnsisocial
Fnsi
29 Lug 2026
Fnsi: «Gli aiuti all’editoria servano per la qualità dell’informazione e non a gonfiare gli utili»
Fnsi
18 Giu 2026
#DirittoDiSapere, al via la campagna social Fnsi che racconta ai cittadini il lavoro di chi informa
Fnsi
30 Mag 2026
Fnsi: «Il Csm non limiti il diritto dei cittadini ad essere informati»
 Le altre news

Articoli correlati

Rai01 Ago 2026
Tgr Rai Abruzzo, Maria Buono è la nuova caporedattrice responsabile
Formazione01 Ago 2026
G8 e altri ‘abusi di Stato’: quando il giornalismo fa la differenza: corso in Fnsi il 16 settembre
Rai31 Lug 2026
Tgr Rai Campania, Pocobelli Ragosta nominato caporedattore
Rai31 Lug 2026
I consiglieri Rai Di Majo, Di Pietro e Natale: «L’azienda rinuncia a far valere il Media Freedom Act»
Istituzioni31 Lug 2026
Ue, dal 2 agosto scatta la vigilanza sull’AI Act: previsti nuovi obblighi sulla trasparenza
Istituzioni30 Lug 2026
Ventaglio, Mattarella: «Ostacolare la libertà di stampa è un vulnus a tutti»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
Giornalismo e Intelligenza Artificiale
Fascistissima
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits