Un momento dell’audizione (Foto: webtv.senato.it)

23 Lug 2024

Fnsi in audizione al Senato: «Bene visione antropocentrica per evitare che l'algoritmo sostituisca i giornalisti»

Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione nazionale della stampa italiana, ha fatto il punto sul Ddl del governo in merito all'utilizzo dell’intelligenza artificiale.

La Fnsi è stata udita martedì 23 luglio 2024 davanti all'VII e alla X commissione del Senato sul Ddl del governo in merito all'utilizzo dell’intelligenza artificiale. «Ci battiamo affinché l'algoritmo non sostituisca i giornalisti nelle redazioni» ha detto la segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante. «Come si legge nel comma 2 dell’articolo 10 l'utilizzo dell’Ai non può essere in contrasto con la dignità umana. Ciò significa, calato nel nostro contesto di riferimento, che all’interno delle redazioni non è possibile consentire l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale generativa finalizzata a sostituire il giornalista, perché non soltanto si arriverebbe al paradosso che l’IA non si configurerebbe più alla stregua di uno strumento per aiutare, migliorare, affiancare l’attività e la creatività del giornalista professionista, ma, appunto, per sostituirlo. In sostanza, il giornalista professionista verrebbe “rimpiazzato” dall’algoritmo».



La numero uno del sindacato dei giornalisti ha proseguito in audizione: «Noi a questo scenario, ove dovesse prefigurarsi, ci opponiamo fermamente, non per mera difesa di categoria o perché contrari alle opportunità offerte da questa nuova tecnologia, ma perché siamo fortemente convinti, in primo luogo, che il lavoro di un giornalista professionista non possa essere sostituito dall’intelligenza artificiale, perché anche quando parliamo della redazione di un articolo parliamo di un’opera dell’ingegno, che appartiene esclusivamente alla creatività del lavoro intellettuale del professionista dell’informazione».



La segretaria ha anche ricordato che «il giornalismo professionale tutela il cittadino da fenomeni di corruzione e di malaffare, e dunque protegge quella pari dignità sociale, diritto di rango costituzionale, il cui raggiungimento passa anche dalla garanzia che l’articolo 21 della Costituzione riconosce alla libertà di espressione e al diritto di informare e di essere informati. In secondo luogo, siamo contrari perché riteniamo che svuotare le redazioni di giornalisti professionisti recherebbe un danno irrimediabile proprio a quello Stato di diritto, a quei principi costituzionali e a quei diritti fondamentali che, in linea di principio, con questo disegno di legge si vorrebbero tutelare. Saremmo in grado di difenderli se consentissimo la diffusione di fake news, disinformazione, notizie non verificate? Non penso».



L'auspicio della Fnsi è che «si dia piena e completa attuazione al disposto dell’articolo 12 del disegno di legge, di cui oggi stiamo discutendo, al fine di rendere effettiva la disposizione normativa per cui l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è consentito esclusivamente per esercitare attività strumentali e di supporto all’attività professionale».



Importante infine tutelare il diritto d'autore e il copyright «perché attraverso la loro corretta declinazione potranno arrivare risorse per il giornalismo professionale».