Foggia, aggredita troupe della trasmissione 'Ore 14' di Rai2 (Foto: streaming da @ore14rai2)

11 Apr 2022

Foggia, aggredita troupe della trasmissione 'Ore 14' di Rai2. La solidarietà dell'Usigrai

Per il segretario Daniele Macheda è «inaccettabile quanto accaduto ai due operatori e alla giornalista che nonostante la presenza di una volante della Polizia sono stati affrontati dai parenti della vittima dell'agguato con minacce personali e l'intimazione di lasciare San Severo».

«Solidarietà alle colleghe e ai colleghi della troupe televisiva della trasmissione "Ore 14" di Rai2, aggrediti ieri pomeriggio (domenica 10 aprile, ndr) a San Severo (Foggia) dai familiari di un pregiudicato ucciso venerdì scorso in un agguato». Lo afferma, in una nota, Daniele Macheda, segretario Usigrai.



«Inaccettabile quanto accaduto ai due operatori e alla giornalista che nonostante la presenza di una volante della Polizia sono stati affrontati dai parenti della vittima dell'agguato con minacce personali e l'intimazione di lasciare San Severo», rileva.



«La presenza delle forze dell'Ordine – aggiunge Macheda – non ha scoraggiato gli aggressori che si sono avventati anche contro l'auto della troupe tentando di aprire le portiere e poi strattonando l'operatore di ripresa. Un grave atto intimidatorio che segnaleremo al ministero dell'Interno nell'ambito delle attività del Centro di Coordinamento sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti».