Un momento dell'incontro tra il segretario della Fondazione Murialdi Giancarlo Tartaglia e il presidente dell'Icsaic On. Paolo Palma

12 Giu 2023

Fondazione Murialdi, il segretario Tartaglia riceve il presidente dell'Icsaic

L'On. Paolo Palma ha consegnato alla biblioteca le ultime pubblicazioni dell'Istituto.

L’On. Paolo Palma, storico e giornalista presidente dell’Icsaic, l’Istituto Calabrese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea, ha visitato venerdì 9 giugno 2023 la Fondazione Murialdi e ha voluto consegnare alla biblioteca della Fondazione le ultime pubblicazioni dell’Istituto.



Il presidente Palma è stato ricevuto dal segretario generale della Fondazione Giancarlo Tartaglia e si è complimentato per la ricca documentazione archivistica in possesso della Fondazione e della sua biblioteca specializzata sulla storia del giornalismo e dell’Italia contemporanea.