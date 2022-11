Fondazione Murialdi, in Fnsi due giornate di studio dedicate al fotogiornalismo

16 Nov 2022

Appuntamento il 17 e 18 novembre in sala Tobagi per approfondire "virtù e crisi di una professione", con un focus dedicato al caso italiano nell'ambito del quale si confronteranno giornalisti, fotoreporter, avvocati, docenti universitari.

Due giornate di studio, giovedì 17 e venerdì 18 novembre 2022, per approfondire il tema del "Fotogiornalismo: virtù e crisi di una professione. Il caso italiano". L'appuntamento è nella sala Walter Tobagi della Fnsi. A promuovere il convegno sono la Fondazione per il giornalismo Paolo Murialdi e l'Associazione per lo studio della fotografia italiana (Sisf).



Partendo dalle origini della crisi del fotogiornalismo italiano, con una panoramica storica e sociale, la discussione si sposta verso l'attuale crisi di identità del fotoreporter, sul restringimento degli spazi mediatici destinati al fotoreportage, riflettendo su ciò che è stata la fotografia di reportage e sul suo cambiamento in un momento in cui è forte l'attrazione del genere da parte del sistema dell'arte.



La seconda sessione si interroga sulla cultura visuale nella stampa italiana e sugli attuali equilibri delle maggiori testate quotidiane e settimanali, dove la fotografia ha assunto un ruolo importante nella comunicazione informativa della notizia.

La terza parte del convegno si concentra sulla fisionomia della professione del fotoreporter che, dopo la lunga battaglia per il suo riconoscimento professionale come giornalista, vinta nel 1971, sembra oggi aver perso significato.



Alla due giorni partecipano, fra gli altri, Giovanni Fiorentino (presidente Associazione SISF), Marina Macelloni (presidente Fondazione Paolo Murialdi), Raffaele Lorusso (segretario generale Fnsi); Gianpiero Spirito (del Cda della Fondazione Murialdi); giornalisti, fotoreporter, avvocati, docenti universitari.



Il programma dettagliato dell'iniziativa è allegato di seguito.



