Un momento dell'inaugurazione (Foto: Fondazione Murialdi)

22 Dic 2023

Fondazione Murialdi, inaugurata la nuova sede

L'incontro si è aperto con una relazione del segretario generale Giancarlo Tartaglia. Sono intervenuti Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, Carlo Bartoli, presidente del Cnog, Giampiero Spirito, presidente della Fondazione Casagit e Marina Macelloni, presidente dell’Inpgi e della Fondazione.

Si è svolta martedì 19 dicembre 2023 la cerimonia di inaugurazione ufficiale della nuova sede della Fondazione sul Giornalismo Italiano Paolo Murialdi, in via Nizza 35 a Roma.



La manifestazione si è aperta con una relazione del segretario generale Giancarlo Tartaglia che ha illustrato i lavori in corso della Fondazione sia per quanto riguarda la ricerca e l’approfondimento storico-grafico sia per quanto riguarda i problemi attuali che la professione giornalistica è chiamata ad affrontare.



Sono poi intervenuti i legali rappresentanti dei quattro enti che hanno costituito nel 2015 la Fondazione Murialdi e che ne compongono il Cda: Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, Carlo Bartoli, presidente del Cnog, Giampiero Spirito, presidente della Fondazione Casagit e Marina Macelloni, presidente dell’Inpgi, che è attualmente presidente della Fondazione Murialdi.



Con l’apertura della nuova sede, l’archivio e la biblioteca della Fondazione riaprono agli studiosi e ai ricercatori con il solito orario dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.