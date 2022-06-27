CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Il sito web del Fondo pensione complementare
Fondo Complementare 16 Dic 2025

Fondo pensione complementare, eletti i giornalisti in Cda e Collegio dei Sindaci

Entrano in Consiglio di amministrazione Edmondo Rho, Andrea Rustichelli, Massimo Zennaro, Vincenzo Varagona, Simona Fossati, Guido Besana. Sindaci: Andrea Sbardellati e Renato Pedullà.

Si è conclusa la quattro giorni di voto (dal 12 al 16 dicembre 2025) per il rinnovo della componente giornalistica degli organi amministrativi del Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani.

Al termine delle operazioni di scrutinio, avvenuto con voto elettronico, sono risultati eletti, quali componenti del Consiglio di amministrazione: Edmondo Rho (1.516 preferenze), Andrea Rustichelli (1.406), Massimo Zennaro (1.394), Vincenzo Varagona (1.328), Simona Fossati (858) e Guido Besana (846 voti).

Su 10.168 aventi diritto hanno votato 2.595 giornalisti, per un'affluenza pari al 25,52 per cento. Le schede bianche sono state 24.

Per il Collegio dei Sindaci sono risultati eletti: Andrea Sbardellati, con 1308 voti ricevuti e Renato Pedullà, che ha raccolto 496 preferenze.

In questo caso, dei 10168 elettori totali hanno votato in 2.438, con un'affluenza complessiva che ha sfiorato il 24 per cento (23,98). Le schede bianche sono state 142. (mf)

@fnsisocial
Fondo Complementare
03 Dic 2025
Fondo pensione complementare, giornalisti al voto dal 12 al 16 dicembre 2025
Fondo Complementare
07 Ago 2025
Fondo pensione complementare, dal 12 al 16 dicembre si vota
Fondo Complementare
27 Giu 2022
Fondo pensione complementare, Alessia Marani presidente
 Le altre news

Articoli correlati

Ungp19 Giu 2025
Dal Consiglio nazionale Ungp via libera ai bilanci consuntivo 2024 e preventivo 2025
Associazioni18 Giu 2025
Venezia, Costante al Congresso Sgv: «Sindacato coeso e vitale per vincere le sfide del futuro»
Fondazione Murialdi16 Giu 2025
2015 - 2025: la Fondazione Murialdi compie 10 anni e festeggia con un convegno
Ungp03 Giu 2025
'La previdenza dei giornalisti', il 19 giugno corso di formazione Ungp in Fnsi
Associazioni07 Mag 2025
Forlì, il 9 maggio corso di formazione su 'Il lavoro del giornalista'
Iniziative12 Mar 2025
Gli organismi di categoria tra tutela della salute e nuovo welfare anche per i freelance: incontro a Milano
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits