Il sito web del Fondo pensione complementare

16 Dic 2025

Fondo pensione complementare, eletti i giornalisti in Cda e Collegio dei Sindaci

Entrano in Consiglio di amministrazione Edmondo Rho, Andrea Rustichelli, Massimo Zennaro, Vincenzo Varagona, Simona Fossati, Guido Besana. Sindaci: Andrea Sbardellati e Renato Pedullà.

Si è conclusa la quattro giorni di voto (dal 12 al 16 dicembre 2025) per il rinnovo della componente giornalistica degli organi amministrativi del Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani.



Al termine delle operazioni di scrutinio, avvenuto con voto elettronico, sono risultati eletti, quali componenti del Consiglio di amministrazione: Edmondo Rho (1.516 preferenze), Andrea Rustichelli (1.406), Massimo Zennaro (1.394), Vincenzo Varagona (1.328), Simona Fossati (858) e Guido Besana (846 voti).



Su 10.168 aventi diritto hanno votato 2.595 giornalisti, per un'affluenza pari al 25,52 per cento. Le schede bianche sono state 24.



Per il Collegio dei Sindaci sono risultati eletti: Andrea Sbardellati, con 1308 voti ricevuti e Renato Pedullà, che ha raccolto 496 preferenze.



In questo caso, dei 10168 elettori totali hanno votato in 2.438, con un'affluenza complessiva che ha sfiorato il 24 per cento (23,98). Le schede bianche sono state 142. (mf)