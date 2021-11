La home page di fondogiornalisti.it

22 Nov 2021

Fondo pensione complementare: «Nessuna correlazione con il futuro dell'Inpgi»

L'Istituto precisa in una nota che «è, e rimane, un ente autonomo senza scopo di lucro rispetto alla gestione dell'ente di previdenza principale dei giornalisti» e che «gli iscritti presenti e futuri non devono avere alcun timore rispetto alla loro posizione pensionistica complementare».

«Il Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani rende noto che non vi è nessuna correlazione tra le recenti notizie sul futuro dell'Inpgi e il nostro Fondo che è, e rimane, un ente autonomo senza scopo di lucro rispetto alla gestione dell'ente di previdenza principale dei giornalisti». È quanto precisa l'Istituto in una nota.



«Ricordiamo – si legge ancora – che l'obiettivo del Fondo è quello di creare una forma pensionistica complementare che integri l'assicurazione generale obbligatoria erogata dall'Inpgi e/o dall'Inps. Il Fondo rende, altresì, noto che l'adesione alla previdenza complementare avviene su base volontaria con un sistema di accumulo a ''capitalizzazione'' della propria posizione individuale, di conseguenza gli iscritti presenti e futuri non devono avere alcun timore rispetto alla sostenibilità del Fondo e alla loro posizione pensionistica complementare».



In conclusione, «cogliamo l'occasione – rimarca il Fondo di Previdenza Complementare – per ricordare agli iscritti che, nonostante le difficoltà legate al periodo pandemico, tutti i comparti di investimento del Fondo continuano a registrare rendimenti positivi».