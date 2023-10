Marco Rossignoli, coordinatore di Aeranti-Corallo (Foto: aeranticorallo.it)

09 Ott 2023

Fondo straordinario editoria 2022, Aeranti-Corallo: «Emittenza locale in prima linea nelle assunzioni di giovani giornalisti»

«Su 44 imprese editoriali che hanno beneficiato del contributo, sono 24 le radio e tv locali, pari al 54%. Dato che conferma la vitalità del comparto, determinato nel sostenere investimenti innovativi nel nuovo contesto digitale», dichiara il coordinatore Marco Rossignoli.

«Non possiamo che commentare positivamente tale misura che, tra gli altri, ha permesso l'assunzione di 29 giovani giornalisti e professionisti under 35 ai fini della digitalizzazione editoriale nell'ambito radiofonico e televisivo locale». Lo dichiara l'avvocato Marco Rossignoli, coordinatore di Aeranti-Corallo (la federazione che rappresenta circa 600 emittenti radiotelevisive locali italiane).



L'occasione è la pubblicazione del decreto del Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri che approva l'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il contributo forfettario previsto dal Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di giovani giornalisti e professionisti con età non superiore a 35 anni perfezionate nel corso del 2022.



«Su 44 imprese editoriali che hanno beneficiato di tale contributo, sono 24 – rimarca Rossignoli – le imprese radiotelevisive locali, pari al 54 per cento del totale. Questo dato conferma la vitalità del comparto, tutt'oggi determinato nel sostenere investimenti innovativi nel nuovo contesto digitale». (Da: aeranticorallo.it)