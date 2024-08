Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

02 Ago 2024

Fontana: «Con etica i giornalisti devono lavorare in piena libertà»

Il presidente della Camera durante la cerimonia del ventaglio: «L’episodio di violenza a Torino» che ha visto come vittima Andrea Joly «non è tollerabile».

«Credo che la violenza sia assolutamente sempre da condannare, quando è successo un caso in Parlamento mi sono molto arrabbiato, sono cose che non si fanno fuori e molto meno in Aula. I giornalisti possono con una certa etica professionale fare assolutamente il loro lavoro nella piena libertà di informazione, non c'è mai una giustificazione alla violenza, ciò che è successo a Torino non è tollerabile». Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, durante la cerimonia del ventaglio, a Montecitorio. (Ansa, 2 agosto 2024)