16 Feb 2020

Gazzetta del Mezzogiorno, Fnsi e Assostampa Puglia e Basilicata: «Mainetti dica se vuole evitare il fallimento»

La sede della Gazzetta del Mezzogiorno

«Il rischio concreto di chiusura della Gazzetta del Mezzogiorno richiede la mobilitazione di tutti. Ancora di più lo sforzo di quanti, a cominciare dal socio di minoranza, Valter Mainetti, hanno manifestato interesse per il giornale dei pugliesi e dei lucani, mettendo a punto un piano industriale ed editoriale già operativo e che sta già comportando sacrifici per tutti i lavoratori». Lo sostengono la Federazione nazionale della Stampa italiana e le Associazioni regionali di Stampa di Puglia e Basilicata.



«Questo è il momento della responsabilità, non delle parole - proseguono -. Se il piano concordatario pare non avere garanzie sufficienti per essere approvato, è necessario che chi lo ha predisposto dimostri di essere veramente interessato a rilevare la Gazzetta, investendo le risorse necessarie per portare a termine l'operazione».



In caso contrario, conclude il sindacato, «apparirà evidente che l'unico obiettivo è quello di utilizzare il giornale come pedina di più complesse operazioni finanziarie con le banche creditrici. A questo punto, si faccia chiarezza una volta per tutte con i giornalisti e i lavoratori della Gazzetta, anche per dare la possibilità a chi potrebbe essere davvero interessato alle sorti del giornale di presentare proposte in grado di salvaguardare la testata, l'informazione in Puglia e in Basilicata e i posti di lavoro».