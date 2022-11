Gazzettino, Sgv e Clan Fnsi al fianco dei collaboratori della redazione sportiva di Padova (Foto: @VenetoStampa)

22 Nov 2022

Gazzettino, compensi dimezzati: Sgv e Clan Fnsi al fianco dei collaboratori della redazione sportiva di Padova

Nove giornalisti hanno incrociato le braccia contro la decisione unilaterale dell'azienda di ridurre la retribuzione, per di più senza alcuna comunicazione preventiva e ufficiale. Uno sciopero «nel rispetto del nostro lavoro e della nostra dignità», ribadiscono. Il sindacato pronto a dar loro «piena assistenza».

Dimezzati i compensi: nove giornalisti che collaborano con la redazione sportiva de Il Gazzettino di Padova questo fine settimana si sono astenuti dal lavoro per protestare contro la decisione unilaterale dell'azienda di ridurre la loro retribuzione e per di più senza alcuna comunicazione preventiva e ufficiale.



«Questo – spiegano in una nota congiunta Sindacato giornalisti Veneto e Commissione nazionale lavoro autonomo della Fnsi – a fronte dell'esternalizzazione a un service dei servizi riguardanti le partite di Calcio Dilettanti (dalla Prima categoria all'Eccellenza). Uno sciopero, come scrivono, non per un adeguamento degli stipendi, bensì per confermare o almeno limitare la diminuzione dei corrispettivi in essere. Uno sciopero annunciato per tempo, venerdì con una mail, lamentando anche il fatto che l'azienda non ha mai fornito riscontro alle richieste di chiarimenti. Uno sciopero, ribadiscono i cronisti, "nel rispetto del nostro lavoro e della nostra dignità"».



Il Sindacato giornalisti Veneto e la Clan Fnsi «sono accanto ai colleghi, monitoreranno la situazione e assicurano sin d'ora la piena assistenza per tutelare lavoro e dignità».