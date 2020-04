Editoria | 23 Apr 2020 CONDIVIDI:

Gedi, ecco i nuovi direttori: Molinari a Repubblica, Giannini a La Stampa, Mattia Feltri all'HuffPost

Pasquale di Molfetta (Linus) direttore editoriale del polo radiofonico. Le decisioni comunicate al termine del cda riunito a seguito del perfezionamento della vendita delle azioni di Cir da parte di Exor. A Carlo Verdelli la gratitudine del Consiglio per il lavoro svolto nel corso dell'ultimo anno e «piena solidarietà per le intimidazioni che sono state rivolte contro la sua persona».

Il Consiglio di amministrazione del Gruppo Editoriale Gedi ha nominato Maurizio Molinari direttore di Repubblica in sostituzione di Carlo Verdelli. Lo comunica una nota della società diffusa al termine del Consiglio, che si è riunito a seguito del perfezionamento della vendita delle azioni di Cir da parte di Exor. Molinari è stato inoltre nominato direttore editoriale del Gruppo Gedi. «In questo nuovo ruolo – si legge nel comunicato – avrà il compito di valorizzare la forza giornalistica, i prodotti editoriali e i contenuti intellettuali del gruppo anche attraverso lo sviluppo di progetti innovativi e multimediali». Il cda ha espresso a Verdelli «gratitudine per il lavoro svolto nel corso dell'ultimo anno e piena solidarietà per le intimidazioni che sono state rivolte contro la sua persona».



Nel corso della riunione approvate anche altre nomine: Massimo Giannini assumerà l'incarico di direttore de La Stampa e di Gedi News Network (il network dei giornali locali del Gruppo Gedi) che dovrà ratificare la nomina; Pasquale di Molfetta (Linus) sarà il direttore editoriale del polo radiofonico del Gruppo, che riunisce tutte le radio di Gedi, e Mattia Feltri assumerà la direzione dell'Huffington Post, continuando a firmare il "Buongiorno" de La Stampa.



La redazione di Repubblica, appresa la notizia del cambio di direzione, si è riunita in assemblea.