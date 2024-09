Marco Bucci (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

20 Set 2024

Genova, l’Assostampa con il Gruppo Cronisti e l’Odg regionali: «Da Bucci ennesima mancanza di rispetto»

Il primo cittadino e candidato alla presidenza della Regione Liguria «ha abbandonato una conferenza stampa da lui stesso convocata non appena ha dovuto rispondere a domande a cui, evidentemente, non aveva piacere di replicare».

«Ci risiamo. Il sindaco di Genova Marco Bucci e candidato alla presidenza della Regione Liguria, a distanza di pochi giorni dall'ultimo episodio di intolleranza nei confronti dei giornalisti, ha nuovamente dato prova di essere allergico alle domande, in particolare a quelle che riguardano un bene pubblico e di interessa collettivo come il sistema sanitario regionale. Bucci, questa mattina, ha abbandonato una conferenza stampa da lui stesso convocata non appena ha dovuto rispondere a domande a cui, evidentemente, non aveva piacere di replicare». Lo si legge in un comunicato diffuso dall’Associazione Ligure dei Giornalisti venerdì 20 settembre 2024.



«Si tratta di un atteggiamento assurdo, incomprensibile e ingiustificabile. Bucci, così come qualsiasi altro esponente politico di qualsivoglia schieramento, deve avere rispetto per il lavoro dei giornalisti ai quali non solo deve essere garantito il diritto di cronaca ma che a loro volta garantiscono il sacrosanto diritto dei cittadini ad essere informati», dicono Matteo Dell'Antico, segretario dell'Associazione Ligure dei Giornalisti, Tommaso Fregatti, presidente del Gruppo Cronisti Liguri e Filippo Paganini, presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Liguria.



L'Assostampa ligure (di cui oltre al Gruppo Cronisti fanno parte anche l'Ussi Liguria e l'Unione Giornalisti Pensionati Liguri) e l'Ordine «condannano con fermezza questo ennesimo episodio che dimostra ancora una volta come Bucci sia non solo infastidito dalle domande che non sono di suo gradimento ma dimostri di essere anche maleducato e irrispettoso nei confronti dei lavoratori dell'informazione che questa mattina erano presenti a Genova a una conferenza stampa da lui stesso convocata».