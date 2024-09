Un momento della cerimonia (Foto: assostampasicilia.it)

Palermo, scoperta una targa in memoria di Mauro De Mauro

A promuovere l’iniziativa in via Pietro D'Asaro è stata l’VIII circoscrizione di Palermo con l’Ordine dei giornalisti e Assostampa Sicilia.

In via Pietro D’Asaro, luogo dove il 16 settembre 1970 si persero per sempre le tracce di Mauro De Mauro, nella mattinata di martedì 17 settembre 2024 è stata scoperta una targa in memoria del cronista de ‘L’Ora’, il cui corpo non è mai stato ritrovato. A promuovere l’iniziativa è stata l’VIII circoscrizione di Palermo con l’Ordine dei giornalisti e Assostampa Sicilia.



Alla cerimonia hanno partecipato la consigliera dell’VIII circoscrizione di Palermo Giusi Chinnici, con il presidente della circoscrizione Marcello Longo, la figlia di De Mauro, Franca, il vicesegretario vicario di Assostampa Roberto Leone e la presidente del Consiglio regionale Tiziana Tavella. Per la sezione di Assostampa Palermo c’erano la tesoriera Giusi Spica, per il Gruppo cronisti Mario Pintagro, il giornalista e scrittore amico di De Mauro Sergio Buonadonna e lo scrittore Francesco Sala.