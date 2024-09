Cateno De Luca (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

02 Set 2024

Taormina, Cateno De Luca insulta cronista. Assostampa: «Reazione violenta, un'offesa per chi racconta i fatti»

La solidarietà del sindacato regionale al collega Fabrizio Bertè e alla redazione di Repubblica Palermo, «presi di mira ancora una volta dal sindaco».

«La Giunta regionale dell'Associazione siciliana della Stampa esprime solidarietà al collega Fabrizio Bertè e alla redazione di Repubblica Palermo presi di mira, ancora una volta, dal sindaco di Taormina Cateno De Luca». Così il sindacato regionale dei giornalisti, in una nota pubblicata anche sul proprio sito web sabato 31 agosto 2024.



«Assostampa Sicilia – prosegue la Giunta regionale – condivide la denuncia contenuta nel documento del Comitato di redazione di Repubblica sulla violenta e ingiustificata reazione da parte di De Luca, in un comizio tenuto giovedì 29 agosto in piazza IX Aprile a Taormina, nei confronti di articoli di stampa e di chi fa il mestiere di giornalista raccontando i fatti. De Luca ha piena facoltà di dissentire e criticare. L'ordinamento gli dà tutti gli strumenti per affermare le sue ragioni. Ma non ha alcun diritto di offendere i giornalisti e il loro lavoro».



Assostampa, conclude il sindacato, «è al fianco dei colleghi di Repubblica che continueranno a esercitare il loro diritto-dovere di informare».