Foto: associazioneliguregiornalisti.org

02 Set 2024

Liguria, l'Albenga Calcio 'banna' giornalista. Assostampa: «Inaccettabile»

In occasione del derby di serie D con l'Imperia, domenica 1° settembre 2024, «la società di casa non ha fatto entrare all'interno dell'impianto sportivo un collaboratore delle testate Il Secolo XIX e La Stampa», denuncia il sindacato regionale.

«Questo pomeriggio, in occasione del derby di calcio di serie D tra Albenga e Imperia, la società di casa non ha fatto entrare all'interno dell'impianto sportivo un giornalista, collaboratore delle testate Il Secolo XIX e La Stampa». Lo denuncia l'Associazione Ligure dei Giornalisti in un post pubblicato anche sui social domenica 1° settembre 2024.



«Il fotografo – spiega il sindacato regionale – si è presentato allo stadio e ha chiesto di potere accedere all'interno dell'impianto dopo avere presentato regolare accredito alla società di casa ma la risposta è stata un rifiuto netto: 'Tu non entri, sono usciti articoli che non ci sono piaciuti', è stato detto al fotografo che ha dovuto acquistare un biglietto per poter accedere agli spalti e fotografare la partita di calcio».



Per l'Associazione Ligure dei Giornalisti «quanto accaduto ad Albenga è un fatto intollerabile che non può e non deve passare inosservato. Lo stadio è un luogo pubblico e ai giornalisti non può essere negato l'accredito perché sono stati pubblicati articoli che non sono piaciuti».



Il sindacato esprime quindi «piena solidarietà al collega» e chiede all'amministrazione comunale di Albenga «di intervenire nei confronti della società in qualità di proprietaria dell'impianto sportivo».