20 Ago 2024

Genova, striscione contro Battistini e Traini davanti alla sede Rai. Interviene la Digos

I giornalisti accusati di essere «megafoni di Kiev» e il servizio pubblico di fare «propaganda coi nostri soldi». Il cartellone è stato rimosso e sequestrato dagli agenti intervenuti dopo la segnalazione.

Uno striscione contro la giornalista Rai Stefania Battistini e l'operatore Simone Traini è comparso lunedì 19 agosto 2024 davanti alla sede Rai della Liguria. «Battistini e Traini megafoni di Kiev. Rai: basta propaganda coi nostri soldi», la scritta sul cartellone. Sul posto è intervenuta la Digos e lo striscione è stato rimosso.



Battistini e Traini sono rientrati in Italia dopo che i servizi russi dell'Fsb hanno aperto un procedimento penale per aver «attraversato illegalmente il confine di Stato della Federazione Russa e aver filmato un video nel territorio del villaggio di Sudzha, nella regione di Kursk» per coprire l'attacco delle forze ucraine.