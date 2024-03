Un'immagine del video comunicato sindacale dell'Usigrai in occasione dello sciopero

26 Mar 2024

Giornale Radio Rai, il Cdr: «Adesione allo sciopero del 95 per cento»

Per i rappresentanti sindacali è «una percentuale che parla chiaro: il Giornale Radio non si tocca. La redazione sportiva e quella di Gr Parlamento devono restarne parte integrante».

«Grande successo per lo sciopero delle giornaliste e dei giornalisti del Giornale Radio e di Radio1. L'adesione è stata del 95%». Lo riferisce il Cdr del Giornale Radio che commenta: è «una percentuale che parla chiaro: il Giornale Radio non si tocca, la redazione non accetta progetti di accorpamenti e spostamenti illogici e dannosi per la qualità e la completezza dell'offerta informativa radiofonica del servizio pubblico».



Incalzano i rappresentanti sindacali: «La redazione sportiva e quella di Gr Parlamento devono restare parte integrante del Giornale Radio Rai. Una posizione espressa chiaramente dalla redazione, praticamente nella sua interezza. Forti di questo risultato indiscutibile, chiediamo all'azienda di accantonare il progetto, riconvocando invece il tavolo della Radio sul futuro del Giornale Radio e di Radio1». (Ansa)