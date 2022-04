La sala Walter Tobagi della Fnsi

12 Apr 2022

Giornalismo, 'verità' e ordinamento professionale: il 28 aprile convegno della Fondazione Murialdi in Fnsi

Fra i relatori, il sottosegretario all'editoria Giuseppe Moles, il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il segretario generale della Fnsi Raffaele Lorusso, il presidente del Cnog Carlo Bartoli. Ai partecipanti 5 crediti deontologici validi ai fini della formazione professionale.

Giovedì 28 aprile 2022, dalle 10 alle 13.30, la sala Walter Tobagi della Fnsi ospita il convegno sul tema "Giornalismo, 'verità' e ordinamento professionale" promosso e organizzato dalla Fondazione per il giornalismo Paolo Murialdi.



Scopo del seminario, riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine ai fini della formazione professionale continua: approfondire quale debba essere il ruolo del giornalismo nella società contemporanea, che vive immersa in un fiume permanente di informazione, e come si possa rendere cogente il rispetto della deontologia, a garanzia dell'utente/lettore, senza ledere il diritto costituzionalmente garantito della libertà di espressione.



Ai lavori interverranno, tra gli altri, il sottosegretario all'editoria Giuseppe Moles; il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto; il segretario generale della Fnsi Raffaele Lorusso; il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli; Vittorio Roidi, presidente consiglio disciplina dell'Odg Lazio e autore del libro "Nel segno della verità".



Il convegno darà diritto a cinque crediti formativi deontologici ai giornalisti che parteciperanno iscrivendosi, dal 12 aprile al 26 aprile, tramite la nuova piattaforma per la formazione (www.formazionegiornalisti.it).