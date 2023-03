Giornalisti di Vero in sciopero per il «mancato pagamento stipendio»

17 Mar 2023

L'astensione dal lavoro venerdì 17 marzo 2023. «Alla richiesta di un incontro urgente per definire obiettivi e priorità del giornale la nuova proprietà ha risposto in modo elusivo», lamentano fra l'altro i lavoratori.

L'assemblea dei giornalisti e dei grafici editoriali del settimanale Vero ha proclamato uno sciopero di un giorno, oggi (venerdì 17 marzo 2023, ndr), con facoltà della rappresentanza sindacale di prolungarlo per altri 5, per protestare «contro il mancato pagamento degli stipendi» da parte di 'VR Worlds' che lo scorso gennaio ha acquistato la testata da Edizioni Vero.



«Più volte sollecitata in merito e alla richiesta di un incontro urgente per definire obiettivi e priorità del giornale - si legge in un comunicato - la nuova proprietà il 13 febbraio inviava una risposta elusiva. Al 16 marzo sono stati corrisposti solo acconti di quanto ci è dovuto per legge, senza cedolini».



«Questi fatti, molto gravi e del tutto inusuali, insieme a un silenzio assordante su tutte le necessità primarie del giornale (linea editoriale, conferma e pagamento della segreteria, gestione dei fornitori, pagamenti dei collaboratori, pronta risposta all'art director che scriveva per segnalare un problema al server) – conclude la rappresentanza sindacale – potrebbero addirittura lasciar presagire dietro all'operazione di cessione del ramo d'azienda da parte di Edizioni Vero un licenziamento mascherato, gravissimo e inaccettabile, specie a fronte dell'impegno e della professionalità profusi nei mesi scorsi perché il giornale arrivasse comunque in edicola ricco di contenuti».



Il direttore editoriale Luca Arnaù ha replicato che «il 90% degli stipendi sono stati pagati e non c'è nessuna volontà di chiudere la testata visti i notevoli investimenti dell'editore che porge la mano tesa alla redazione per sviluppare il settimanale».



«Inoltre - conclude - riapriranno a giugno Vero Tv, Vero Cucina, Vero Salute e Vera». (Ansa)