Giornata contro la violenza sulle donne, la Cpo Fnsi aderisce a 'No Women No Panel' di Rai Radio1

Una panchina rossa a viale Mazzini per dire 'No' alla violenza sulle donne (Foto: Ansa)

La Commissione Pari Opportunità della Federazione nazionale della Stampa italiana aderisce e sottoscrive la campagna di Rai Radio1 con la Commissione Europea, 'No women no panel – Senza donne non se ne parla', per sottolineare il diritto di tutte le donne di esserci e il dovere di rappresentare una realtà completa e totale, e non parziale e declinata solo al maschile. «Questa – spiega la presidente della Cpo Fnsi, Mimma Caligaris – è una iniziativa di comunicazione fondamentale: la garanzia del pluralismo, contro i troppi stereotipi, passa attraverso la rappresentanza di genere. Perché le donne ci sono, hanno competenze, hanno professionalità e a loro va data voce».



La campagna, che si inserisce nell'ambito delle iniziative promosse dal servizio pubblico radiotelevisivo in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita nel 1999 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, è stata rilanciata per sollecitare l'impegno «ad una equa rappresentanza di genere in tutte le trasmissioni», ha spiegato la direttrice di Radio1 e Gr Rai, Simona Sala.



'Insieme possiamo farcela. Dipende da te, dipende da tutti noi', è il messaggio che la Rai vuole mandare anche quest'anno in occasione della Giornata internazionale e che sarà veicolato dai principali conduttori dei programmi della tv pubblica, per coinvolgere tutti in una mobilitazione collettiva.