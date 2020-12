Internazionale | 15 Dic 2020 CONDIVIDI:

'I giornalisti sono #EssentialWorkers', al via la campagna social della Efj

Il lavoro dei cronisti è fondamentale per la salute e la sicurezza dei cittadini come lo è per la democrazia. Ma, mentre alcuni governi hanno deciso di riconoscere loro lo status di 'lavoratori essenziali', altri non lo hanno fatto. Da qui la mobilitazione del sindacato europeo insieme con gli affiliati di Albania, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia.

La campagna della Efj 'Journalists are #EssentialWorkers'

«Durante la crisi sanitaria, i giornalisti hanno svolto un ruolo cruciale. Mentre alla maggior parte di noi viene chiesto di restare a casa, i giornalisti agiscono come i nostri occhi e le nostre orecchie sul territorio, fornendoci informazioni verificate e affidabili. Tuttavia, in alcuni Paesi europei i cronisti non sono ancora considerati 'lavoratori essenziali' e questo limita la loro capacità di lavorare». Così la Federazione europea dei giornalisti (Efj) presenta, sul proprio sito web, la campagna social, promossa in collaborazione con gli affiliati in Albania, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia, per sensibilizzare sulla necessità di riconoscere ai giornalisti lo status di #EssentialWorkers.



«La pandemia – spiega la Efj – ha significato per molti giornalisti orari di lavoro più lunghi, salari più bassi, limitazioni negli spostamenti. Mentre alcuni governi hanno deciso di riconoscere i giornalisti come lavoratori essenziali, al pari dei lavoratori della sanità e dell'assistenza sociale, dell'industria alimentare o degli insegnanti, altri non lo hanno fatto. Lo status di 'lavoratore essenziale' dà ai reporter l'accesso a una serie di benefici come libertà di movimento, assenze per malattia retribuite, dispositivi di protezione, compensazione finanziaria o accesso all'assistenza all'infanzia. I cronisti sono fondamentali per la salute e la sicurezza della popolazione come lo sono per la democrazia. Mettono a rischio la loro salute per informarci. Con questa campagna, i sindacati e le associazioni dei giornalisti vogliono ricordare che dietro gli schermi e i news feed che scorriamo più volte al giorno, ci sono operatori dei media che stanno lavorando duramente in condizioni difficili per informare al meglio il pubblico».



La campagna 'Journalists are #EssentialWorkers' è coordinata dalla Federazione europea nel quadro del progetto finanziato dall'Unesco 'Building Trust in Media in South East Europe and Turkey'. «Durante la pandemia, i mezzi di informazione sono diventati un servizio pubblico essenziale. Il consumo di notizie ha fatto registrare un enorme aumento. In questi mesi - commenta Ricardo Gutierrez, segretario generale della Efj - il ruolo dei giornalisti è stato cruciale».